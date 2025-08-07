比平均地權上路慘！民俗月推案量年減6成、創8年新低
8月底將進入民俗月，住展統計北台灣推案量，去年房市熱潮逼近1,500億元，今年利空烏雲不散，推估公開案量僅約569億元，年減61%，創近8年來新低，比平均地權條例修法上路禁止轉售、疫情三級警戒時期都來的差。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，過去幾年8月，多少都有一兩案達百億元，像去年就有北市文山區、新北林口區有百億元案，但今年總銷百億案掛蛋，最多80億元，分別位於北市南松山與桃園市小檜溪。
總銷50億僅剩新竹市香山區的愛山林建設系列，其他多在總銷30億元以下，對照去年，則有國美、華固、國揚於台北市信義區，和新北市三重區、新店區民俗月推出50億到70億元指標案，今年市場可謂死氣沉沉。
新成屋鬼月忌諱較多，但去年新北市新店、汐止仍有先建後售案登場，今年由於另有貸款卡關問題，幾乎不見蹤跡。
陳炳辰表示，房市冷氣團難解，關稅又造成台灣總經面震盪，建商大多以拖待變，民俗月更是能避就避，由於接下來變數仍多，下半年供給面撲朔迷離。
