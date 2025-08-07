比平均地權上路慘！民俗月推案量年減6成、創8年新低

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／住展雜誌提供
8月底將進入民俗月，住展統計北台灣推案量，去年房市熱潮逼近1,500億元，今年利空烏雲不散，推估公開案量僅約569億元，年減61%，創近8年來新低，比平均地權條例修法上路禁止轉售、疫情三級警戒時期都來的差。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，過去幾年8月，多少都有一兩案達百億元，像去年就有北市文山區、新北林口區有百億元案，但今年總銷百億案掛蛋，最多80億元，分別位於北市南松山與桃園市小檜溪。

總銷50億僅剩新竹市香山區的愛山林建設系列，其他多在總銷30億元以下，對照去年，則有國美、華固、國揚於台北市信義區，和新北市三重區、新店區民俗月推出50億到70億元指標案，今年市場可謂死氣沉沉。

新成屋鬼月忌諱較多，但去年新北市新店、汐止仍有先建後售案登場，今年由於另有貸款卡關問題，幾乎不見蹤跡。

陳炳辰表示，房市冷氣團難解，關稅又造成台灣總經面震盪，建商大多以拖待變，民俗月更是能避就避，由於接下來變數仍多，下半年供給面撲朔迷離。

民俗月推案量。表／住展雜誌提供
台積宅不敗？高雄五大熱門交易路段出爐 楠梓占兩條

受央行打炒房、銀行限貸影響，今年高雄房市轉冷，不過仍有一些路段買氣仍夯。

foodpanda推「餐飲錢力股計畫」 打造百人顧問團隊助商家數位轉型

在人力短缺、成本高漲與消費行為改變的多重挑戰下，台灣餐飲業正站在數位轉型的十字路口。為協助業者突破瓶頸，外送平台food...

20%關稅重棒 中小企業2,451億產值恐蒸發！齒輪大王嘆：傳產變「慘業」

白宮公布台灣關稅稅率為20％這天，讓許多國內傳產業者，感受到一股凜冬將至的蕭瑟氛圍。經濟部評估關稅將衝擊近2.3萬家中小企業，2,451億產值恐蒸發。

關稅陰霾壟罩房市 李同榮不樂觀：一條件成立就雪上加霜！恐一路低迷到明年

美台關稅稅率終於出爐！美對台20%關稅影響是否影響房市？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，毛利率低的產業，尤其是傳產聚集的中南部，評估出售資產的企業預料將增加，因中南部的工業用不動產及傳產就業剛需市場，在關稅揭牌後，可能掀起一波洗牌。

連鎖效應／注意323警訊 加盟不失速

以開放加盟快速拓展，若連鎖績效沒有跟上發展的腳步，加盟也會成為失速列車。

