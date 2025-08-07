大臺南會展中心打造綠色場域 行銷台灣

丹娜絲颱風剛過的7月中，位於台南高鐵站旁的大臺南會展中心一場「南方人才永續展 x 節能智慧轉型」論壇，聚集了逾百家節能設備、AI商業服務的廠商，有企業主在台上分享淨零、智慧轉型的經驗，也有來自美、越、加、新、菲、韓、印尼等國代表參與，現場熱鬧滾滾，洽談聲此起彼落。

由集思會展事業群營運的大臺南會展中心，自2022年4月啟用以來，不僅定位為南台灣的重要展會活動空間，更肩負起永續發展、城市轉型的戰略角色。

「我們不只是經營一個場館，而是希望成為連結產業、人才與國際的永續平台。」大臺南會展中心董事長葉泰民說，對台灣而言，這樣的「連結」至關重要。

他解釋，在國際政治處境特殊、外交空間有限的台灣，會展反而成為一種低政治成本、高實質效益的交流方式。透過辦理大型國際論壇與醫療等專業展覽，可以邀請在社會、學術、企業等各領域有影響力的人來台，提升台灣能見度，也讓台灣產業走出去。例如因有COMPUTEX TAIPEI所以輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰都來了。

用硬體打底 從屋頂到系統的節能布局

大臺南會展中心是由經濟部與台南市政府合作開發，展覽與會議棟總樓地板面積超過3萬5000平方公尺，其中展覽空間高達1萬692平方公尺、挑高無柱設計，自開幕以來，即以「綠色場館」為目標持續升級。2023年榮獲國際貿易署主辦的「永續會展獎」中最高榮譽「永續實踐獎」第一名殊榮。

葉泰民指出，該中心屋頂設置了大面積太陽能板，充分利用南部日照優勢，減少對傳統能源的依賴，是目前全台展館中面積最大，全年發電量更可供1318個家庭使用一年。

不過，大臺南會展中心甫開幕即遭遇COVID-19疫情重創，葉泰民笑說，那段時間無會議、展覽可辦，還是得支付每月新台幣5、60萬電費。為進一步節能，館方引進中央監控能源管理系統（EMS），即時監控冰水主機運轉與電力使用狀況，依照活動規模與人流調整設備開啟數量外，空調系統也導入節能控制邏輯與分區管理設計，平均節電達35%。

「今年3、4月用電量已較去年同期減少超過7萬度，但因電價上漲，支出反而變多。」葉泰民表示，正因如此，團隊更積極探索每一個可能降低能耗的環節，包括增設塑膠門簾防止冷氣外洩、調整出風口、強化人員使用行為的教育等。

會展產業低碳轉型 內化為文化與流程

除了硬體節能，大臺南會展中心更積極將永續理念融入會展流程，並陸續取得ISO 50001能源管理、ISO20121永續活動管理等認證。

「但我覺得這些只是開始，永續真正的挑戰，是把它內化為文化與流程。」葉泰民說，這樣的文化轉變，也回應南部產業當前面臨的挑戰，「製造業主如何進行淨零轉型？如何吸引並留住下一代人才？」會展正好可以提供「看得見、聽得懂、做得到」的學習與交流平台。

在大臺南會展中心內陸續舉辦了2022臺南國際綠色產業展、2023臺美邁向淨零碳排農業研討會、2024臺南國際綠色產業展及大南方科技S廊帶-淨零轉型能源永續關鍵論壇、2025淨零轉型綠意無限–南台灣綠能永續力行動論壇等，逐步建立起產官學的政策與知識交流場域，也藉由國貿署與外貿協會資源挹注，吸引國際買主來台南評估綠色採購與投資機會。

經歷了2024台灣文化創意博覽會獲得佳績後，葉泰民對南部發展會展產業更充滿期待。他指出，長期以來多數大型活動集中北部，導致南部缺乏舞台與機會，但南部不乏具專精實力的廠商，例如連續兩年在台南舉辦的亞太農業技術展，因地緣關係吸引更多有效參觀者與廠商支持，活動成果超越預期。

「會展不是單一產業，而是整個城市產業鏈的活化劑；每個城市都有自己的能量，只是欠缺一個可以發生的場地與契機。」他認為，大臺南會展中心正是承接這份機會的平台，不僅提供展覽空間，更扮演連結地方經濟與全球對話的重要節點。

行銷台灣為創業初心 集思規劃10年內上市

來自公務員家庭、父親是台鐵火車司機，葉泰民從小好奇心旺盛、喜歡提問，原本夢想成為一名記者，卻因緣際會踏入會展產業。1991年，在朋友起鬨下，創立集思國際會議顧問有限公司，從零打造團隊。他堅持每場會議、每份簡報、每個會場動線都要「細緻有感」，更希望每一位參與者離開時，都能有所收穫、有所啟發。

如今，集思成為台灣會展界的指標企業，員工超過300人，2017年，葉泰民獲美國Successful Meetings 雜誌評選為「全球會議產業影響力人物」。這兩年他已在新加坡、菲律賓試水溫舉辦會展，正規劃未來10年內帶領團隊進軍海外、公開上市。

他強調，相較觀光業吸引的是遊客，會展則是技術、資金與人才流動的加速器，「是台灣強化國際鏈結的戰略工具。」他認為，從中央部會主導的論壇，到地方政府建立國際形象，若能善用會展平台，將更有效地行銷台灣。

「會展不只是空間租借，更是讓台灣對世界發聲的舞台。只要把舞台搭好，人群自然會來。」葉泰民說。