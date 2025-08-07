快訊

台積電盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷

為什麼有些衣服洗了會變小一號？一次看懂縮水原理及補救方法

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

foodpanda推「餐飲錢力股計畫」 打造百人顧問團隊助商家數位轉型

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda攜手商研院、AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會推出「餐飲錢力股計畫」。圖／foodpnda提供
foodpanda攜手商研院、AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會推出「餐飲錢力股計畫」。圖／foodpnda提供

在人力短缺、成本高漲與消費行為改變的多重挑戰下，台灣餐飲業正站在數位轉型的十字路口。為協助業者突破瓶頸，外送平台foodpanda首度攜手財團法人商業發展研究院與AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會，推出「餐飲錢力股計畫」，協助業者系統化轉型，打造全台首支由百位策略、數據與行銷顧問組成的「餐飲轉型顧問團隊」，為餐飲業打造更具實效的轉型機制。

foodpanda商務總監簡紫涵表示：「我們深知多數餐廳面臨缺人、缺錢、缺數據的三重困境。老闆們常身兼多職，難以投入創新，數位轉型對他們來說不只是口號，而是一道門檻。透過這項計畫建立陪跑機制、導入三大工具，實際輔助商家效率轉型。」

簡紫涵指出，foodpanda匯聚過去13年累積的數據與實戰經驗，結合超過10億筆訂單洞察與百位具備策略、數據、行銷背景的顧問，首度成立「餐飲轉型顧問團隊」，協助在地店家真正「看得懂、做得到、用得上」。

三大數位工具包括，「錢力股檢定測驗」以互動問答形式，3分鐘快速診斷店家轉型階段與優化方向；「客製化錢力報告」根據平台數據分析熱門品項、區域消費行為與同業策略，提供可落地的行銷建議；「錢力股實戰坊」濃縮4小時課程，由顧問與業界代表面對面交流，深入解決店家營運痛點。

財團法人商業發展研究院院長王建彬強調：「數位轉型已是不可逆的產業趨勢，服務業更需平台型企業共同推動。foodpanda結合數據與顧問行動的做法，正是驅動升級、避免產業結構性衰退的關鍵力量。」

身為合作商家代表出席活動的拉亞漢堡執行長徐沛源也分享實務感受：「數位轉型不能只靠單一工具，foodpanda提供的數據與顧問建議，讓我們在菜單調整與行銷操作上更有效率。」

「餐飲錢力股計畫」即日起正式上線，商家可透過foodpanda合作專區或官方LINE@索取相關資訊。首場實戰坊預計於9月30日舉行，邀請多位顧問與業界講師傳授轉型心法。foodpanda表示，未來將持續擴大資源共享，陪伴餐飲業穩健成長，打造更具永續競爭力的產業環境。

foodpanda發覺餐飲業挑戰，打造數位轉型輔導計劃。記者黃筱晴／攝影
foodpanda發覺餐飲業挑戰，打造數位轉型輔導計劃。記者黃筱晴／攝影
foodpanda運用三階段數據力，輔助商家業績成長。記者黃筱晴／攝影
foodpanda運用三階段數據力，輔助商家業績成長。記者黃筱晴／攝影
foodpanda領軍打造餐飲數位轉型百人顧問團隊。記者黃筱晴／攝影
foodpanda領軍打造餐飲數位轉型百人顧問團隊。記者黃筱晴／攝影

foodpanda 餐飲業

延伸閱讀

守護山林32年！宜蘭羅菀慈奪全國水保深耕獎 全台僅兩人獲獎

中壢一號地方創生基地進駐團隊營業績效差 青年局這樣回應

定穎投控強鎖漲停！轉型高階 PCB 供應鏈、積極打入 AI 布局

國泰人壽橫掃國際五大獎 成就數位里程碑！

相關新聞

台積宅不敗？高雄五大熱門交易路段出爐 楠梓占兩條

受央行打炒房、銀行限貸影響，今年高雄房市轉冷，不過仍有一些路段買氣仍夯。

20%關稅重棒 中小企業2,451億產值恐蒸發！齒輪大王嘆：傳產變「慘業」

白宮公布台灣關稅稅率為20％這天，讓許多國內傳產業者，感受到一股凜冬將至的蕭瑟氛圍。經濟部評估關稅將衝擊近2.3萬家中小企業，2,451億產值恐蒸發。

foodpanda推「餐飲錢力股計畫」 打造百人顧問團隊助商家數位轉型

在人力短缺、成本高漲與消費行為改變的多重挑戰下，台灣餐飲業正站在數位轉型的十字路口。為協助業者突破瓶頸，外送平台food...

關稅陰霾壟罩房市 李同榮不樂觀：一條件成立就雪上加霜！恐一路低迷到明年

美台關稅稅率終於出爐！美對台20%關稅影響是否影響房市？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，毛利率低的產業，尤其是傳產聚集的中南部，評估出售資產的企業預料將增加，因中南部的工業用不動產及傳產就業剛需市場，在關稅揭牌後，可能掀起一波洗牌。

連鎖效應／注意323警訊 加盟不失速

以開放加盟快速拓展，若連鎖績效沒有跟上發展的腳步，加盟也會成為失速列車。

創新平台／3DGS技術 降低建模成本

為解決傳統3D建模耗時長、成本高與實體展品運輸困難等產業痛點，工研院研發「照片級擬真3D模型建構與展示技術」，透過創新3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。