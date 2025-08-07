foodpanda推「餐飲錢力股計畫」 打造百人顧問團隊助商家數位轉型

在人力短缺、成本高漲與消費行為改變的多重挑戰下，台灣餐飲業正站在數位轉型的十字路口。為協助業者突破瓶頸，外送平台foodpanda首度攜手財團法人商業發展研究院與AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會，推出「餐飲錢力股計畫」，協助業者系統化轉型，打造全台首支由百位策略、數據與行銷顧問組成的「餐飲轉型顧問團隊」，為餐飲業打造更具實效的轉型機制。

foodpanda商務總監簡紫涵表示：「我們深知多數餐廳面臨缺人、缺錢、缺數據的三重困境。老闆們常身兼多職，難以投入創新，數位轉型對他們來說不只是口號，而是一道門檻。透過這項計畫建立陪跑機制、導入三大工具，實際輔助商家效率轉型。」

簡紫涵指出，foodpanda匯聚過去13年累積的數據與實戰經驗，結合超過10億筆訂單洞察與百位具備策略、數據、行銷背景的顧問，首度成立「餐飲轉型顧問團隊」，協助在地店家真正「看得懂、做得到、用得上」。

三大數位工具包括，「錢力股檢定測驗」以互動問答形式，3分鐘快速診斷店家轉型階段與優化方向；「客製化錢力報告」根據平台數據分析熱門品項、區域消費行為與同業策略，提供可落地的行銷建議；「錢力股實戰坊」濃縮4小時課程，由顧問與業界代表面對面交流，深入解決店家營運痛點。

財團法人商業發展研究院院長王建彬強調：「數位轉型已是不可逆的產業趨勢，服務業更需平台型企業共同推動。foodpanda結合數據與顧問行動的做法，正是驅動升級、避免產業結構性衰退的關鍵力量。」

身為合作商家代表出席活動的拉亞漢堡執行長徐沛源也分享實務感受：「數位轉型不能只靠單一工具，foodpanda提供的數據與顧問建議，讓我們在菜單調整與行銷操作上更有效率。」