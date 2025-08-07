新聞眼／何不收視評鑑 交由市場決定

有線電視頻道授權費大戰再次開打，主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）再度的只能介入「調處」，並令其「改正」。熟悉有線電視的專業人士指出，NCC永遠打著「消費者權益」大旗，卻是頭痛醫頭、腳痛醫腳，以「調處」暫時緩解問題，永遠提不出一個徹底解決的辦法。

有線電視近年內憂外患不斷，「業內互打」兩大爭議就是「跨區經營」及「版權費」，且紛爭長達十多年。

以此次TBC與中嘉爭案來看，NCC調處兩年半，最終還是發生一方警告違法、一方當場停播的狀況，NCC除「為面子」強迫系統台復播和強迫雙方繼續各自毫無共識的表述以外，能想點別的方法嗎？

NCC阻止系統更換頻道，不外乎是替換頻道不夠好、沒有收視率證明，但NCC在制度設計上，從未讓新頻道有任何在熱門頻位展現的機會，即使有線電視數位化多年，NCC不相信業者提出的去識別化數位收視資料，也不想設計頻道的收視率，只認為現在的頻道表就是消費者習慣看的頻道，要更換就得頻道「自願」離開。

多少新頻道想加入市場卻被既有頻道排擠，因為上架與收費制度不公平而退出市場，導致萬年頻道表長期存在的背後「推手」正是NCC自己。

試想，現在的既有頻道可每月分錢，即使是大鍋飯裡的一小碗，也不會想放下，如果買賣雙方不合意，現在消費者都知道「沒人逼你買」，既然無共識，NCC要不就「強制繼續買賣」，要不就交給市場機制決定。

畢竟從數據上來看，每個月有線電視訂戶穩定下降一萬戶，NCC口口聲聲的用戶權益，閱聽眾其實不滿意就會選擇離開，與其官方無效介入，不如交給市場自己決定。

業界人士說，NCC與其一直無限期的調處，不如思考一個收視率與評鑑機制，從源頭解決問題，讓新頻道有機會，讓舊頻道有所競爭與進步，讓頻道自然「流動」。