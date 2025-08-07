TBC突襲停播4頻道 再掀授權費大戰

有線電視頻道授權費大戰再起，台灣第三大有線電視多系統營運商（MSO）台灣寬頻通訊（TBC）旗下五家系統換下中嘉代理的Discovery、TVBS歡樂台等四個頻道，影響約六十二萬用戶，業界形容為史上最大規模無預警斷訊。

NCC昨找TBC旗下系統業者到會陳述，但因系統業者未依規定就變更營運計畫中的頻道表，因此對五家業者各裁處十萬元，並要求文到改善。

桃園市及新竹縣政府新聞處都指出，有線電視業者未提前通知收視戶，已要求提供減收收視費用等補償措施。

NCC指出，為維護訂戶收視權益及產業秩序，請有線電視系統經營者應依相關法令規定申請，並經主管機關許可變更後，才能進行頻道異動。

TBC指出，中嘉函告TBC未取得頻道合法播送權利，五系統「被迫」緊急置換頻道因應；中嘉則反擊，TBC突襲下架，未經任何商業協商。

有線電視系統及頻道、頻道代理商每年洽談頻道授權費，一旦授權費談不攏，雙方「硬碰硬」就會衍生「斷訊危機」，過往被視為是互相「嗆聲」的過程，主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）也會介入調處，但這次NCC還沒來得及應變，雙方就「斷真的」。

TBC宣布，旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健正式停止接收Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台共四頻道訊號，並同步以Love Nature、Rock Entertainment、Rock Extreme及靖天綜合台於原頻位替補播出。

事實上，TBC及中嘉多年來對於戶數及授權費認定不同，TBC也預付一筆費用，但授權費仍有爭議。

TBC總經理潘煦邦表示，此次頻道上下架是單純的商業糾紛，TBC與中嘉在頻道授權條件長久無共識，中嘉主張的戶數標準高於其他頻道代理商的要求，TBC無法負擔，早在二○二二年十二月就申請下架中嘉代理四個頻道，但送件至今超過兩年半未解。

促發此次斷訊的導火線則為中嘉對TBC發出存證信函，指出TBC沒有取得合法的頻道授權。TBC表示，為避免「侵權」疑慮，先停播自保，同時補足基本頻道，保障消費者權益。

中嘉集團也發出聲明，認為TBC突襲下架中嘉旗下全球數位代理的四頻道，是TBC單方面所為，未經任何商業協商，並積欠三點四五億元授權費。

中嘉呼籲TBC盡速恢復Discovery、八大第一台、八大綜合台及TVBS歡樂台四頻道訊號。