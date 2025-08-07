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有線電視授權費大戰 NCC介入調處 難根治問題

經濟日報／ 記者彭慧明黃晶琳／台北報導

有線電視頻道授權費大戰再次開打，主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）再度只能介入「調處」，並令其「改正」。熟悉有線電視的專業人士指出，NCC永遠打著「消費者權益」大旗，卻只是頭痛醫頭，腳痛醫腳，以「調處」暫時緩解問題，卻永遠提不出徹底解決的辦法。

有線電視近年內憂外患不斷，「業內互打」兩大爭議就是「跨區經營」及「版權費」，紛爭長達十多年。

以此次TBC與中嘉爭議案來看，NCC調處兩年半，最終還是發生一方警告違法、一方當場停播，讓人遺憾。

NCC阻止系統更換頻道，不外乎是替換頻道不夠好、沒有收視率證明，但NCC制度設計上，從未讓新頻道有任何在熱門頻位展現的機會，即使有線電視數位化多年，NCC不相信業者提出的去識別化數位收視資料，也不想設計頻道的收視率，只認為現在的頻道表就是消費者習慣看的頻道，要更換就得頻道「自願」離開。

NCC 有線電視

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