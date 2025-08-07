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有線電視授權費大戰 再起 TBC旗下五系統台無預警更換中嘉代理四頻道

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣第三大有線電視多系統營運商TBC台灣寬頻旗下五家系統台換下中嘉代理的Discovery、TVBS歡樂台等四頻道，影響約62萬戶。聯合報系資料照
台灣第三大有線電視多系統營運商TBC台灣寬頻旗下五家系統台換下中嘉代理的Discovery、TVBS歡樂台等四頻道，影響約62萬戶。聯合報系資料照

有線電視頻道授權費大戰再起，台灣第三大有線電視多系統營運商TBC台灣寬頻旗下五家系統台換下中嘉代理的Discovery、TVBS歡樂台等四頻道，影響約62萬戶，業界形容為史上最大規模無預警頻道更換。

TBC直指，中嘉函告TBC未取得頻道合法播送權利，五系統「被迫」緊急置換頻道因應。中嘉則反擊，TBC突襲下架，未經任何商業協商。

有線電視系統及頻道、頻道代理商每年洽談頻道授權費，一旦談不攏，雙方決定「硬碰硬」，就會衍生「斷訊危機」，過往被視為是互相「嗆聲」的過程，主管機關NCC也會介入調處，但這次NCC還沒來得及應變，雙方就「斷真的！」

TBC宣布，旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健正式停止接收Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台共四頻道訊號，並同步以Love Nature、Rock Entertainment、Rock Extreme及靖天綜合台於原頻位替補播出。

NCC昨（6）日緊急介入處理，找來TBC旗下系統業者到會陳述，但因系統業者未依規定就變更營運計劃中的頻道表，因此裁處10萬（五家共50萬），並要求改善。事實上，雙方（TBC及中嘉）多年來對戶數及授權費認定不同，TBC也預付一筆費用，但授權費仍有爭議。

TBC總經理潘煦邦表示，此次頻道上下架是單純的商業糾紛，與中嘉在頻道授權條件上長久無共識，中嘉主張的戶數標準高於其他頻道代理商的要求，TBC無法負擔，因此早在2022年12月就申請下架中嘉代理四個頻道，但送件至今超過兩年半，至今未解。

促發此次斷訊的導火線則為中嘉對TBC發出存證信函，指出TBC沒有取得合法的頻道授權，TBC表示，為避免「侵權」疑慮，先停播自保，同時補足基本頻道，保障消費者權益。

中嘉集團反擊，認為TBC突襲下架中嘉旗下全球數位代理的四頻道，是TBC單方面所為，未經商業協商，並積欠3.45億元授權費。

NCC 中嘉 有線電視

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