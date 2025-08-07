三大節慶引爆零售大戰 統一超、全家、家樂福等祭促銷

下半年多個節慶商機爆發，零售大戰開打。超商雙雄統一超（2912）、全家、量販家樂福等投入節慶促銷大戰。

今年來消費市場受到關稅及匯率波動的不確定性影響，根據經濟部統計處指出，今年上半年零售業營業額為2兆3,655億元，落入負成長，年減0.4%。8月起由父親節、中元節、中秋節等多個節慶接連登場。量販業者因此摩拳擦掌，瞄準下半年節慶商機帶來成長動能。

緊接著中元節消費，中秋節的送禮及採購熱潮提前升溫。四大超商自6月下旬起陸續展開中秋預購布局，積極搶攻市場，目標推升中秋檔期業績達雙位數成長；百貨業如台北101中秋禮盒今年推出1.5萬盒搶市，年增約兩成。

其中，中元節為零售業的一大盛事，商機上看500億元。統一超旗下7-ELEVEN集結逾百款商品祭出「省力化」普渡提案採買攻略，包含門市多款獨家普渡商品優惠，預購推出各大媽祖信仰聖地「保平安」主題選品，利用全台線上線下多元服務通路，預計可帶動整體業績成長逾兩成。

每年中元普渡祭拜，7-11觀察因普渡加上暑假高溫以及出遊需求，零食、麵食、常溫飲品等類別均是最熱銷的商品。

全家中元節實體店舖、線上通路齊出招，推出多款人氣IP福箱以及實用型家用宮廟福箱等，合計12款特色福箱，提供民眾各式中元採買提案，預計較去年成長一成。

萊爾富今年主打「好運蓮下去」普渡袋，同時推出多款整箱優惠與IP聯名商品，鎖定拜拜祭品、家庭補貨需求，整體業績可望成長約10～20%。

每年中元節都是量販業的重要檔期，量販業者家樂福中元節業績就占全年達三成。家樂福表示，早在6月底便率先部署中元節銷售戰略，啟動B2B大宗採購接洽、鋪貨備貨提前到位，並同步於實體量販、超市與線上通路推出五套中元普渡箱，滿足不同家庭的普渡需求，預期業績目標上看一至兩成成長。

家樂福提到，今年中元拜拜熱潮預料將比以往更為熱烈，從上半年開始，全台各大宮廟便已提前啟動普渡團報，住宅社區大樓也紛紛張貼中元節祭拜的時間，顯示民眾參與熱情提早升溫。

全聯每年中元業績皆高達百億以上，過去又以啤酒類、休閒食品類表現最為亮眼，今年再加上大全聯聯合效益挹注，業績表現有望突破去年。