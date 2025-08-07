聽新聞
0:00 / 0:00

航空物流業 唱旺2025年下半年

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航空貨運市場工業需求仍旺，消減電商貨量急降的壓力，隨著美國消費者開始接受關稅，電商貨下半年有望增加。法人看好航空物流業者捷迅（2643）、中菲行下半年有望擺脫匯率影響，再加上運量回升，營收、獲利有望比上半年好。

捷迅認為，第3季有萬聖節、耶誕節拉貨潮，樂觀看待下半年營運，美國的消費者開始接受大陸電商沒有優惠這個事情，近期電商已經開始準備出貨，出貨量不會像以前這麼多，已經開始回升，就是好事，對於航空貨運增加新的需求。

中菲行7月自結集團營收23.73億元，較去年同期減少7.5%，受匯率波動影響營收才出現年減；累計前七個月集團營業額為 167.83億元，較去年同期成長 15.3%。

中菲行表示，由於台幣兌換美金大幅升值，平均匯率由去年同期的32.65元升值到今年7月的29.27元，大幅增加10.3%，雖然7月份空運貨運量較去年同期成長二成，海運貨運量增加一成，但受到匯率換算影響，營業額的成長因而受到影響。

隨著美國新一輪關稅即將於 8 月 1 日生效，中菲行指出，人工智慧和高科技產品的出口需求持續，亞洲地區市場繁忙，運價得以維持。7月海運市場，繼 5 月與 6 月的出貨旺季之後，整體海運市場放緩，運力過剩與美國高庫存水準對運價造成下行壓力，亞洲地區的運費基本上則保持穩定。

捷迅第2季獲利受到台幣升值波及獲利縮水，上半年合併營收39.78億元，年增率81%，稅後純益為6,683萬元，年減33%，每股盈餘1.91元。著眼於開拓未來各項物流發展，樂觀看待下半年當匯率回穩，下半年的獲利表現有望回到上升軌道。

匯率 電商 美國

延伸閱讀

再祭制裁！川普簽行政命令對印度關稅增至50% 背後原因曝光

亞光：下半年營收有望成長 菲律賓擴產因應關稅

環部：高碳洩漏認定原則 關稅暫未納獨立考量

物價平穩！7月CPI年增1.54% 主計總處：關稅推升通膨有限

相關新聞

有線電視授權費大戰 再起 TBC旗下五系統台無預警更換中嘉代理四頻道

有線電視頻道授權費大戰再起，台灣第三大有線電視多系統營運商TBC台灣寬頻旗下五家系統台換下中嘉代理的Discovery、...

三大節慶引爆零售大戰 統一超、全家、家樂福等祭促銷

下半年多個節慶商機爆發，零售大戰開打。超商雙雄統一超、全家、量販家樂福等投入節慶促銷大戰。

連鎖效應／注意323警訊 加盟不失速

以開放加盟快速拓展，若連鎖績效沒有跟上發展的腳步，加盟也會成為失速列車。

創新平台／3DGS技術 降低建模成本

為解決傳統3D建模耗時長、成本高與實體展品運輸困難等產業痛點，工研院研發「照片級擬真3D模型建構與展示技術」，透過創新3...

ESG最前線／台版CBAM 國際通行證

台版CBAM預計於2026年正式啟動，這對台灣企業而言，不再只是環保政策的一環，而是一項攸關出口競爭力、營運成本與國際市...

趨勢觀察／眾達智聯數字科技董事長周泓任 力挺台商數智化轉型

長期以來，製造業轉型升級一直是中小企業台商關注的議題，在AI時代加速到來狀態下，數位轉型的議題成為經營管理的核心。曾協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。