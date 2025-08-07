航空物流業 唱旺2025年下半年

航空貨運市場工業需求仍旺，消減電商貨量急降的壓力，隨著美國消費者開始接受關稅，電商貨下半年有望增加。法人看好航空物流業者捷迅（2643）、中菲行下半年有望擺脫匯率影響，再加上運量回升，營收、獲利有望比上半年好。

捷迅認為，第3季有萬聖節、耶誕節拉貨潮，樂觀看待下半年營運，美國的消費者開始接受大陸電商沒有優惠這個事情，近期電商已經開始準備出貨，出貨量不會像以前這麼多，已經開始回升，就是好事，對於航空貨運增加新的需求。

中菲行7月自結集團營收23.73億元，較去年同期減少7.5%，受匯率波動影響營收才出現年減；累計前七個月集團營業額為 167.83億元，較去年同期成長 15.3%。

中菲行表示，由於台幣兌換美金大幅升值，平均匯率由去年同期的32.65元升值到今年7月的29.27元，大幅增加10.3%，雖然7月份空運貨運量較去年同期成長二成，海運貨運量增加一成，但受到匯率換算影響，營業額的成長因而受到影響。

隨著美國新一輪關稅即將於 8 月 1 日生效，中菲行指出，人工智慧和高科技產品的出口需求持續，亞洲地區市場繁忙，運價得以維持。7月海運市場，繼 5 月與 6 月的出貨旺季之後，整體海運市場放緩，運力過剩與美國高庫存水準對運價造成下行壓力，亞洲地區的運費基本上則保持穩定。

捷迅第2季獲利受到台幣升值波及獲利縮水，上半年合併營收39.78億元，年增率81%，稅後純益為6,683萬元，年減33%，每股盈餘1.91元。著眼於開拓未來各項物流發展，樂觀看待下半年當匯率回穩，下半年的獲利表現有望回到上升軌道。