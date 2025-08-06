台北101伴手禮排行榜出爐「台北101扭蛋」奪冠成最夯紀念品

台北101繼去年首度公開「十大伴手禮排行榜」引發熱烈討論後，今年再度發布「紀念品類」與「禮盒類」兩大榜單，各揭示十二款與八款最熱銷商品，由「台北101扭蛋」首度奪下紀念品類第一名，成為最受國內外旅客喜愛的伴手禮。

2025台北101「十二大人氣伴手禮」名單，統計自2024年1月至2025年6月，根據實際銷售數據選出12款最受歡迎的紀念品，從數百萬名國際旅客與在地消費者的選擇中脫穎而出。

今年度熱銷排行榜「紀念品類」Top 12 分別為（依序）：台北101扭蛋、台北101公仔紀念日吊飾、台北101涼糖、台北101造型茶包(2入)、可口可樂客製姓名標籤、台北101客製茶包禮盒、murmur餐餐袋、台北101電梯按鈕造型悠遊卡、台北101鐵盒巧克力、台北101變色馬克杯#夜景、台北101插畫馬克杯、台北101限定 HMM玻璃杯等。

2025年度熱銷禮品Top 8「禮盒類」排行榜依序為：台北101中秋月餅禮盒、台北101紀念酒、台北101造型巧克力禮盒、TAIPEI觀山禮盒、台北101鳳梨酥、小山采茶禮盒、日日祝福 幸福美好雙入禮盒組，以及日日祝福 日日幸福獨享禮盒。

台北101商場事業處營運長方君之表示，單價100元的「台北101扭蛋」月銷一萬顆，第二名的公仔紀念日吊飾也有月銷五千個的佳績，紀念品受國內外旅客的追捧下，台北101自營商店的業績去年破億元，並持續開發每年至少要有上百個新的伴手禮。

方君之表示，今年上半年台北101商場，雖主要營收來源精品表現相對持平，然在一般業種、餐飲都有雙位數成長的好成績，以及珠寶、腕錶良好表現加持下，業績仍然有個位數成長。

他分析，今年全台受到外在不確定性影響大，尤其匯率問題又比關稅衝擊民眾國內購買的消費信心，在價差15%下，消費者通常會選擇出國購買，影響精品買氣。