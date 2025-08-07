趨勢觀察／眾達智聯數字科技董事長周泓任 力挺台商數智化轉型

長期以來，製造業轉型升級一直是中小企業台商關注的議題，在AI時代加速到來狀態下，數位轉型的議題成為經營管理的核心。曾協助緯創集團獲評燈塔工廠的關鍵人物、眾達智聯數字科技董事長周泓任以數智化轉型服務協助中小企業台商打通數據任督二脈，讓企業能順利跟上新世代製造。

企業再造 掌握六大趨勢

周泓任先後擔任過英業達（2356）、宏碁電腦主管，再到緯創集團，有35年實戰經驗。自緯創退休後出來創業，在昆山成立眾達智聯。他先後協助緯創昆山工廠成功獲評WEF「燈塔工廠」、江蘇省5G+工業互聯網標竿工廠等成就。

據了解，台商取得燈塔工廠僅13家，其中兩個廠緯創資通中山廠、昆山廠便是出自周泓任之手。

周泓任表示，最近世界有幾個局勢變化：一是逆全球化趨勢，生產會集中在全球資源最有效率、成本低、資源多的地方，導致供應鏈得重新布局；二是氣候異常頻率愈來愈高，碳權、碳稅成為議題，代表製造業得節能減碳；三是數字科技進步神助，「AI一天，人間一年」。

在前述三大變化，周泓任指出，為製造業帶來可持續發展、創新型業態、製造業策略與布局、個性化生產、供應鏈重構與產業數位化等六大關鍵趨勢。而這六大趨勢也成為企業決策前須先自問的六個問題。

周泓任提出新世代製造有三點要素：一是善用數字科技；二是人才賦能；三是碳排放管理。此外，要有協作生態概念，效率更高。

不過，多為中小企業的台商在面臨轉型會遇到幾個心態，周泓任說，有企業主是等別人試試看，有企業主是小試，最後一種企業主是與其被人淘汰，不如賭一把，「贏了端走，反正輸了等死也是死」。在這些心態中，周泓任認為最後一種企業主機會大一點。

他說，提升製造業績效，要讓製造轉型成為公司資產而不是負擔，而是轉型轉失敗就成為負擔。

「不要在落後的工藝基礎搞自動化，不要在落後管理基礎搞智能化」周泓任提出「數智化轉型服務」（SBOT），分別涵蓋戰略洞察（Strategy）、業務提升（Business）、組織轉型（Organization）與技術賦能（Technology）。該方法兼顧業務、組織與技術等三大方面轉型。從第一步數據清理、治理開始到整合、能力建設等，協助客戶進行轉型。

技術改變 不必打掉重練

具體而言，周泓任說，他會對客戶產品進行成本優化，比如明確每個產品特徵所占成本份額，並提供相應的數智化解決方案；此外，在流程優化上，會從ERP、MES系統提取流程數據，不過這部分可能會來自員工的抵抗，因為員工會害怕自身價值與控制權流失，這也是企業主要注意的細節；同時也會使用價值流分析，淘汰沒價值的內容，並進行數據科學、支出模塊分析等。

「訊息到人、主動閉環管理」，周泓任說這是所有數字化精神的含義。他說很多企業把軟體買齊，但說「不好用」，其實關鍵是要把數字化打通，讓大家跟上節奏，預防大家發生錯誤。通常是數據孤島沒打通，建起無形鏈條。

很多企業轉型不順利，周泓任表示要常自問，轉型為何失敗？為什麼採購了ERP、雲業務等工具，增長還是乏力？

「數字轉化一定是從流程轉化開始，不是光用套用。」他指出，數字轉型一定要對流程先拆後建，數字轉型要有藍圖、路徑，要保持技術改變，要慢慢裝修，而不是敲掉重蓋。

整體而言，周泓任提出數位轉型就幾點口訣：一是夢想要大，這部分是老闆責任，老闆心要大，要帶頭營造氛圍；二是起步要輕，先做價值高、有把握的，這部分企業高層要決定先後順序；三是中層幹部執行要快；四是要擴大戰果，讓全員參與。