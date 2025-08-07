ESG最前線／台版CBAM 國際通行證

台版CBAM預計於2026年正式啟動，這對台灣企業而言，不再只是環保政策的一環，而是一項攸關出口競爭力、營運成本與國際市場存續的制度轉變。尤其對於水泥、鋼鐵等高碳產業而言，未來產品若無法證明其碳排透明與合理，可能將無法順利出口至歐盟等導入碳邊境機制的地區。

面對這場制度性的浪潮，企業不能再抱持觀望態度，而應積極調整營運策略與數據基礎建設。

首先，CBAM並非單純的繳費機制，而是要求企業精確揭露產品的碳足跡，並依此負擔相對應的碳成本。這意味著企業須具備從原物料、能源使用、製程、到運輸等完整的碳排放資料盤查能力。過去以生產效率為優先的管理模式，將被迫轉向碳效率為導向的營運邏輯。而產品碳足跡的計算門檻高、資料取得難、計算方法複雜，對尚未建立碳盤查基礎的企業將是一大挑戰。

除了內部數據管理的提升外，企業還須面對供應鏈碳排控管的壓力。未來不僅自己要盤查碳排，還須追溯上游原物料與外包製程的碳排數據。這對於仰賴多層級供應商的製造業尤為嚴峻，若缺乏與供應商協作管理碳排的能力，將難以建立一套可信任、可追溯的碳資料鏈。這不僅影響 CBAM合規性，更直接衝擊與國際買主間的信任與交易關係。

企業同時也須意識到，碳數據不再只是環保報告中的附註，而將成為國際市場的通行證。許多國際品牌與買主已要求供應商提供產品碳足跡，並將其作為採購決策依據之一。

未來碳效率低的產品將逐步被市場淘汰，而無法出具碳報告的廠商也將從供應鏈中被剔除。換言之，碳透明就是品牌競爭力的基本門檻。

面對這些挑戰，企業不應等政策上路才匆促應對，而應趁現在開始進行轉型準備。建議從代表性產品開始導入碳足跡盤查工具，建立碳排計算的邏輯與流程。透過顧問協助或使用SaaS平台導入，能有效降低初期建置成本，並提升管理效率。同時也應整合既有的能源、環安衛、ESG資訊系統，建立跨部門共享與即時稽核的數據架構，讓碳資料的管理走向標準化與制度化。

對中小企業而言，雖然導入門檻較高，但現在正值制度醞釀初期，反而是最佳的低風險學習階段。建議可透過參與試行申報計畫、加入產業聯盟共享平台，或申請政府提供的碳盤查補助，逐步建立能力。這些作法不但能提早熟悉制度邏輯，也有助於在未來大規模推行時，降低適應成本與出錯風險。

總結來說，CBAM是一項結合環境治理與貿易規則的政策創新，它所帶來的壓力不只來自政府，更來自市場與國際趨勢。如果企業將其視為一項強制性的負擔，只會被動地接受限制；但若能從中看見數據力、透明度與碳效率的戰略價值，則能藉此提升國際競爭力，甚至主導綠色供應鏈的話語權。