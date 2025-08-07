創新平台／3DGS技術 降低建模成本

為解決傳統3D建模耗時長、成本高與實體展品運輸困難等產業痛點，工研院研發「照片級擬真3D模型建構與展示技術」，透過創新3D高斯潑濺建模（3D Gaussian Splatting；3DGS），僅須使用手機拍攝3～5圈，即可在一小時內快速重建擬真度達95%以上的3D模型。

此技術不僅應用於商品行銷與虛擬展示，更拓展至空拍環境建模，協助災後即時重建與應變。工研院目前亦與國際無人機大廠展開技術合作，強化應用能量。

過去3D建模須依賴專業人員使用繁複軟體操作，製作一個模型往往耗費數日甚至數周，不僅費時費力，成本也動輒數萬元。面對電商、展覽、文創等產業日益增長數位內容需求，工研院以3DGS為核心，自主開發低門檻、高效率的建模技術，提供快速、低成本、高品質的替代方案，加速推動產業數位轉型。

工研院資訊與通訊研究所組長王恩慈指出，在推動AI輔助3D建模技術的研發過程中，最大挑戰在於如何同時兼顧高擬真度與建模效率。初期團隊嘗試導入神經輻射場技術（NeRF），雖具潛力，但在處理速度與系統實用性上仍有瓶頸。直到3DGS技術問世，才真正突破技術限制。

該技術不再依賴傳統三角網格建模，而是利用大量高斯橢球來模擬空間中的光影與物體形狀，將手機拍攝到完成3D模型的過程，從原本的一周壓縮至不到一小時，甚至幾分鐘，大幅翻轉內容生產流程。王恩慈強調，團隊更進一步結合AR拍攝引導與AI演算法，讓一般使用者也能快速完成高品質建模，這不僅是效率的提升，更是對傳統3D技術思維的一大挑戰與突破。

掌握技術原理後，王恩慈攜手團隊思考，該如何「真正讓3DGS普及化」？最終決定將技術研發重點投入：如何讓使用者能「友善使用」。團隊歷經數十次實地測試，針對不同應用情境，解決拍攝取像品質易造成3D重建失敗的問題，研發視角推薦與補拍融合機制，開發出多元建模工具與輔助技術；系統可自動提示下一張最佳拍攝角度，提高影像蒐集品質，並支援局部補拍修補模型缺陷，進一步優化模型品質。讓3D建模不再是專業人士的專利，而是一般人也能上手的「平民技術」。

這項技術具備三大創新特色，第一，AI高擬真重建能力，結合演算法可快速生成視覺細膩、真實感強烈的3D模型；第二，支援空拍建模即時處理，可讓無人機在拍攝同時進行模型建構，災後初步建模可於10分鐘內完成，有效提升應變效率；第三，成本大幅下降，相較傳統3D建模動輒數萬費用，3DGS建模成本僅為其三成，為企業節省大量資源。

該技術更已成功應用於災防、建築監測、室內導覽、商品展示等多元場域，與影月、ARTOGO等多家業者合作，攜手推動百工百業商品展售3D化應用，並成功導入於會展、零售、製造、動漫、文創、國營事業等34家業者，打造從文化創意到無人機科技的多元應用版圖，實現從影像拍攝到互動模擬的一條龍解決方案。