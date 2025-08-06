foodpanda打造顧問團隊　助餐飲業者轉型

外送平台foodpanda今天宣布打造全台首支「餐飲轉型顧問團隊」，透過超過10億筆訂單的大數據，找出驅動銷量的關鍵密碼，協助餐飲業者活用數據、成功轉型，翻轉餐廳人力吃緊、資源有限、缺乏數據的3大困境。

深耕台灣市場13年的德商外送平台foodpanda表示，在成本高漲、內需變動與人力短缺的多重挑戰下，台灣餐飲業正處於數位轉型的關鍵時刻，但多數業者苦於缺乏系統化策略與可落地的解方。

為破解商家所面臨的多重經營困境，foodpanda今天攜手商業發展研究院及AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會，分享「餐飲錢力股計畫」，結合超過10億筆訂單及集結百名具備策略、數據與行銷背景的顧問，打造全台首支「餐飲轉型顧問團隊」。

商研院長王建彬表示，數位轉型已是不可逆的產業趨勢，服務業更需要平台型企業共同推動。foodpanda結合數據與平台顧問行動的做法，是帶動餐飲業加速升級、強化供給端體質、避免產業結構性衰退的關鍵力量。

foodpanda表示，此計畫導入3大轉型工具，從數據診斷、科技應用到營運升級，盼業者「看得懂、做得到、用得上」。透過服務10萬家在地餐廳、10億筆訂單所累積的數據與實地訪談發現，餐廳普遍面臨人力吃緊、資源有限、缺乏數據3大困境；相較擁有系統化管理的大型餐飲集團，多數餐廳在轉型過程中，因缺乏專業團隊支援，難以因應激烈市場競爭，老闆身兼多職，無暇投入創新尋找解方，更難以負擔時間與支出成本。

foodpanda商務總監簡紫涵指出，此次啟動「餐飲錢力股計畫」建立陪跑機制，導入3大工具，在面對營運不同階段的各種痛點時，能全方位的輔助商家從看懂數據，進化成活用數據。