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5家系統台停播4頻道...後續將究責 NCC：已命其改正、啟動行政調查

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
南桃園等5家有線電視系統台突然停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等4個頻道，NCC已於今（6）日啟動行政調查，並命其改正。圖／本報系資料照片
南桃園等5家有線電視系統台突然停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等4個頻道，NCC已於今（6）日啟動行政調查，並命其改正。圖／本報系資料照片

南桃園等5家有線電視系統台今（6）日突然停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等4個頻道，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，此涉違反有線廣播電視法等規定，NCC已於今（6）日啟動行政調查，並命其改正。

NCC表示，有關南桃園等5家有線電視公司因頻道授權糾紛，於未經主管機關許可前提下擅自變更Discovery等4頻道乙事，NCC已於8月6日函請南桃園等5家有線電視公司代表到會陳述，如有具體違法事證，NCC將據以核處，並要求南桃園等5家有線電視公司立即改正。另有關該等公司未依法使用插播式字幕部分，NCC將整理相關事證後，移請各該地方主管機關卓處。

NCC重申，為維護訂戶收視權益及產業秩序，務請有線電視系統經營者應依相關法令規定申請，並經主管機關許可變更後，始得進行頻道異動。有線電視系統及頻道代理商均應重視公眾視聽權益，在恪遵相關規定下，積極進行洽談、建立互惠機制。NCC強調，有線電視市場上、下游間雙方應理性議合，建立互信，以建構良好經營環境。

NCC 有線電視

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