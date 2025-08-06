中華電發行35億永續債券 電信業首檔包含生物多樣性
中華電信今天宣布，4日完成發行新台幣35億元、5年期，票面利率為1.73%的可持續發展債券，是國內電信業首檔包含生物多樣性的永續發展債券。
永續發展債券依資金用途分為綠色債券、社會責任債券或可持續發展債券，其中，可持續發展債券指資金同時用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫。
中華電信透過新聞稿表示，此次發行的可持續發展債券，資金用途將同時涵蓋環境保護及社會發展投資，並透過綠色金融，實踐永續經營發展理念。
中華電信指出，由於此檔債券在市場具有稀少性，一推出即獲得投資人青睞積極認購，且投標利率跌破市場同期水準。
中華電信為國內第一家加入由氣候組織主導的EV100全球交通載具電動化倡議的電信業者，同時攜手永續供應鏈一同落實生物多樣性暨不毀林承諾。
在社會責任方面，中華電信長期協助關懷偏鄉與多元族群，鼓勵員工擔任企業志工，參與各類環境保護、社會責任、公司治理（ESG）活動，回饋社會，接軌聯合國永續發展目標（SDGs）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言