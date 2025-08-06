快訊

台積電機密外洩…前工程師直言「恐不是第一次」 籲政府向日求償

趙露思年收破5億！開撕經紀公司「關鍵原因」曝 網嘆：走投無路

斷送機會？美印關稅談判破局內幕曝光 外媒：印度犯了3大錯

豐興7月營收年減15%獲利卻增加 鋼筋後市看旺

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）6日公告，7月營業收入23.4億元、年減15%，單月稅前盈餘2.6億元、年增2%；豐興單月營收降低，獲利卻成長，凸顯公司治理到位。目前鋼筋行情向上，後市展望看俏。

法人指出，豐興鋼筋連續二周合計每公噸跳漲800元，短線展現強勢，有利產銷布局穩定向上。

豐興表示，7月營業收入23.4億元，比去年同期的27.8億元減少15%；累計今年1月至7月營收181億元，與去年同期的202億元相比衰退許多。另一方面，豐興7月稅前盈餘2.63億元，高於去年7月的2.58億元。

法人分析，鋼市明顯轉強，豐興本周鋼筋新盤價每公噸強漲500元，與上周漲300元合計，鋼筋二周累計跳漲800元，後市持續看強。

豐興 營收 布局 短線

延伸閱讀

上銀7月營收月增3.18% 中興電創同期新高

鴻海營收報喜 法說會前股價持續升溫朝今年新高挺進

台灣7月氣候重點回顧 氣象署細數創74年來3項紀錄

CCL雙雄7月營收創高

相關新聞

獨／美關稅衝擊下的「生存戰」 工具機業者：小型工廠面臨關廠潮

美國對台課徵20%對等關稅，對產業界造成衝擊。台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫今指出，已有微型和小型企業紛收掉不...

受關稅、匯率雙重夾擊！美進口商砍單 彰化織襪業苦哈哈

美國公布台灣對等關稅為20%後，台灣織襪工業同業公會表示，今年上半年銷美比重為52%，台灣織襪等紡織品進口關稅加上對等關...

中信銀聯手台灣中油 「中油Pay」APP數位服務再進化

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）為持續經營交通支付生態圈，提供客戶多元的生活支付需求，攜手聯名夥伴台灣中油股份有限公...

災後修繕動起來！逾3萬戶申請慰助金、133家廠商協助修屋

丹娜絲颱風與後續西南氣流接連侵襲中南部，導致雲嘉南地區住宅嚴重受損，政府緊急啟動修繕與補助機制。截至8月6日，台南市災後...

豪大雨重創中南部 國土署點名八間暖心企業伸援手

受到丹娜絲颱風與近期豪大雨影響，中南部多處地區傳出屋頂損壞、家屋毀損情況，災民生活大受衝擊。內政部國土署南工分署進駐台南...

網友喊一生推！小七賣的貝果每2.2秒即賣出一顆、數量可環島20圈

在7-ELEVEN熱銷的Amelie’s Bagel，是陪伴許多人長大的經典貝果，好評熱賣至今超過10年，「切達起司貝果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。