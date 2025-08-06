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統一中控上半年獲利大躍進 稅後純益人民幣12.87億元、年增率32%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

統一中控上半年獲利繳出亮麗成績單，營收人民幣170.86億元，年增率10.6%，上半年毛利率為34.3%，上升0.5個百分點；未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為人民幣23.29億元，年增23%；稅後純益人民幣12.87億元，年增率32%。

統一中控表示，展望2025年下半年，挑戰與機遇並存，中國大陸經濟預計仍將保持增長韌性。快消品行業將迎來更深層次的變革，高性價比產品將持續引領主流消費；同時，新時代的創新產品更需聚焦健康、安全與特色，為消費者提供豐富的情緒價值。

統一中控將堅守初心，以消費者為中心，堅定不移地嚴控產品品質，通過洞察消費者需求，精進產品體驗，敏銳把握消費趨勢，持續打磨產品、提升品質，帶來更滿意的消費體驗。同時融合健康與文化，充分發揮自身優勢，將健康食材融入國民風味，傳承與弘揚博大精深的中華飲食文化，滿足消費者個性化、多元化及健康化的需求。

2025年上半年中國大陸的生產總值（「GDP」）同比增長5.3%，社會消費品零售總額同比增長5%。中國大陸政府延續「消費促進年」政策導向，各項宏觀政策繼續發力顯效，促進消費潛力釋放，消費市場平穩向好。消費對經濟增長的貢獻率進一步提升，市場信心穩步復甦，折射出中國大陸經濟的強大韌性。

消費者對食品飲料的健康屬性和功能性需求持續強化，推動企業加速產品創新。消費者對內心愉悅和滿足的追求進一步加深，傾向於購買能帶來情感共鳴和沉浸式體驗的產品，追求質價比和情緒價值。消費分級趨勢顯著，消費市場在政策支持和需求升級驅動下結構性增長。

統一中控持續洞察和貼近消費者需求趨勢，通過精準創新、全渠道融合、深耕細分場景及情感化營銷打造有感品牌體驗，持續為消費者創造價值。

GDP 消費 營收 人民幣 毛利率

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