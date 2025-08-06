災後修繕動起來！逾3萬戶申請慰助金、133家廠商協助修屋

丹娜絲颱風與後續西南氣流接連侵襲中南部，導致雲嘉南地區住宅嚴重受損，政府緊急啟動修繕與補助機制。截至8月6日，台南市災後慰助金申請已累計超過2萬8,000件，嘉義縣逾4,200件、嘉義市也有218件申請案，顯示災情範圍廣泛，民眾修屋需求迫切。

內政部國土署表示，災情發生後第一時間已透過中央災害應變中心調度人力與機具協助地方救災，並配合行政院核定家園復原慰助金及上工津貼等專案，協助民眾盡快修復房屋、恢復生活。

目前政府也攜手民間營造業公會與業者，協助災民修繕受損屋頂與外牆。為鼓勵廠商投入災後修繕，截至8月5日已有133家廠商確認參與，只要在8月17日前完成媒合簽約，每戶修繕還可獲得額外2萬元獎勵金。

針對無法立即返家的災民，政府也提供租金補貼支援。國土署說，只要持有「受災證明」，即可申請中央擴大租金補貼方案，依地區不同，每月最高補助8,000元，必要時還能加碼至1.2倍，以減輕生活壓力。

至於修繕津貼部分，國土署指出，投入災區的施工廠商可依實際修復的屋頂與牆面面積獲得補助，單戶最高補助金額為3萬元，整體復原工作將持續秉持「從優、從寬、從速」原則辦理，盼望在中央、地方與民間攜手合作下，加快災後家園重建進度。