TBC突襲下架4頻道 衛星電視公會批「違法大斷訊」：頻道、觀眾何辜？

TBC旗下五家系統台換下中嘉代理的Discovery、TVBS等四個頻道。引發有線電視業界及主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）關注，由頻道業者組成的衛星廣播電視事業商業同業公會6日特別發出聲明稿，指出八六違法大斷訊事件，本會特此嚴正聲明，頻道異動事涉重大，影響觀眾權益以及頻道產業能否良性維運，頻道何辜？觀眾何辜？

衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）聲明稿如下：

本會多個會員頻道於今（6）日凌晨，突遭系統業者違法大斷訊，高達62萬多訂戶無法繼續收視，本會深感震驚與遺憾。

本會特此嚴正聲明，頻道異動事涉重大，影響觀眾權益以及頻道產業能否良性維運，不容違法亂紀，應當謹守法定程序，本會籲請相關中央與地方政府，應能有效督促監理，盡快回復正常，降低合法頻道之損失，確保消費者權益。

本會會員位於有線電視基本服務區塊的TVBS歡樂台、八大第一台、八大綜合台、Discovery等多個頻道，於今天凌晨六點起，忽遭有線電視系統業者台灣寬頻（TBC）全面斷訊，斷訊地區包括桃園市南區、新竹縣、苗栗縣北區、苗栗縣南區、以及台中市，總用戶數高達62.27萬餘戶。本會會員今天立刻接獲大量觀眾投訴，對於突然無法收看所喜愛之原頻節目，深感權益受到重大損害。

頻道異動屬重大監理事項，依法明定係採「許可制」，並非任何一方可以恣意妄為，相關規範包括：

1.《有線廣播電視法》第29條，系統經營者有變更時，應向中央主管機關申請許可變更或報請備查，系統商未經NCC許可、逕行變更頻道，已違反營運計畫。 2.《有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及類型變更許可辦法》第2條，除因頻道供應事業終止經營而須停播該基本頻道外，有線廣播電視系統經營者之基本頻道新增、停播、位置異動，應申請頻道之規劃及其類型變更許可。 3. 《有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法》第4條，系統經營者申請頻道之規劃及其類型變更時，應檢具下列文件向中央主管機關申請許可(略) 。 4.有線電視系統商每年經地方政府費率審議後，與觀眾簽訂收視契約，也有其應履行之契約義務與消費者保護。

本次事件導致頻道無辜代罪受過，懇盼系統業者與頻道代理商能好好坐下來協商。本會頻道長期投入大量心力與資源，採集製播多元內容服務觀眾，有線電視系統商與代理商間之攻防手段，受擠壓的往往是頻道的生存空間與消費者權益實令人遺憾，本次大斷訊之範圍與時間累積，已導致頻道商損失慘重，本會深感憂心。

頻道何辜？觀眾何辜？本會懇盼系統商與代理商能珍惜本會頻道長期以來的努力、能真正重視消費者既有的權益；本會也籲請中央與地方政府以及相關單位，積極協助，盡快化解此次大斷訊危機，讓頻道產業能有基本的良性營運空間，讓消費者權益依法受到保障。