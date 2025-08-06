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豪大雨重創中南部 國土署點名八間暖心企業伸援手

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部攜手民間力量協助南部災後重建。內政部提供
內政部攜手民間力量協助南部災後重建。內政部提供

受到丹娜絲颱風與近期豪大雨影響，中南部多處地區傳出屋頂損壞、家屋毀損情況，災民生活大受衝擊。內政部國土署南工分署進駐台南市佳里區，配合前進指揮所協助修繕災戶，目前已完成對42戶有修繕需求家庭的現勘作業，正逐戶媒合後續工程，其中子龍里一戶三合院已開始進行修復。

新舜營造6日主動派出團隊協助一戶弱勢家庭免費修繕屋頂，並於中午前完工，讓屋主能儘早重返家園。內政部對此表達感謝，也呼籲更多營造廠商加入修繕行列，共同協助災區民眾恢復生活。

一名在場受災居民表示，風災與連日大雨讓屋頂與牆面出現嚴重漏水情形，所幸政府迅速協調資源、媒合修繕廠商，才能這麼快修好，真的很感謝。

國土署說明，修繕作業需仰賴工班與建材調度，目前中央與地方已聯手向營建公會及供應商尋求支援，期望整合產業力量，加快修復進度。

目前已參與修繕作業的企業包含新舜營造、十億營造、猛揮營造、頤達營造、中麟營造、豐譽營造、后里營造及大成工程等，內政部感謝業界無償協助，為重建災區家園貢獻心力。

內政部攜手民間力量協助南部災後重建。內政部提供
內政部攜手民間力量協助南部災後重建。內政部提供

漏水 颱風 內政部 弱勢家庭

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