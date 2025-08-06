獨／美關稅衝擊下的「生存戰」 工具機業者：小型工廠面臨關廠潮

美國對台課徵20%對等關稅，對產業界造成衝擊。台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫今指出，已有微型和小型企業紛收掉不做，關廠潮可能慢慢浮現，台灣產業最值得稱道的產業鏈可能因此斷鏈。現在產業面臨的不是無薪假而是生存戰，希望政府協助，務必要守住產業鏈。

郭璦玫和先生林松益經營的三鋒機器工業公司是國內工具機和零組件大廠，產品曾獲國家品牌玉山獎全國首獎、台灣精品獎等多項大獎。林松益目前亦擔任台灣工具機暨零組件工業同業公會常務監事，以及大里工業區廠協會榮譽理事長。

郭璦玫在公司擔任總經理，她以憂心的口吻說，日本、韓國原本和美國就簽有自由貿易協定，是零關稅，加上對等關稅15%，等於只須課15%，而台灣原本就有4.5 %的關稅，再加20%，所以工具機業就與日、韓差了接近10個百分比。若再加上新台幣升值了13%，和日、韓的差距就更大，競爭力大受影響。

她說，因為大環境不佳，工具機業近年的接單情況不佳，再加上美國課徵對等關稅，產業失去競爭力，一些10人以下的微型工廠和20人以下的小型加工廠因為接不到單，已紛紛收掉，若不是在產業界可能並不會察覺，但他們身處產業界第一線卻很明瞭。例如一家位在烏日的鋁製品加工廠原本是他們的協力廠之一，規模僅5、6人，最近就收掉了，她因此必須另覓廠商。

郭璦玫說，台灣的產業能在國際間有一席地位，就在於有眾多的中小企業組成產業鏈，以她的公司而言就有上百家，大家一起努力才能成就這個產業。若是產業鏈斷了，這個產業也就不存在了，所以現在大家都非常緊張。因為產業環境惡化，微型和小型企業正浮現關廠潮，對台灣的影響太大了。

郭璦玫也說，面對美國一直要求台灣投資美國，甚至傳出須投資3千億美元，她期期以為不可，因為這遠超乎台灣的能力，也等於是一種變相的淘空，讓資金、技術和人才因此外移，台灣將面臨產業空洞化。他們不樂見政府為了關稅而做此犧牲，因為對台灣整體而言不是好事。