捷迅：232條款對台影響大　下半年海空運因AI相對樂觀

國際貨攬業者捷迅總經理孫鋼銀今天表示，美國232條款半導體調查結果對台灣影響可能很大，還要觀察日本和韓國狀況才能判斷；下半年海空運狀況視關稅而定，由於市場仍看好人工智慧（AI）產業前景，他對下半年的看法相對樂觀。

孫鋼銀出席媒體交流會說，美國對台灣的暫時性關稅20%將從7日開始生效，台灣很多廠商都在今天最後一天趕出貨，但他認為短期實質影響沒有媒體描述得那麼誇張，「台灣目前是擔心過頭了」，當亞洲國家的關稅都差不多時，大家成本都一樣，不需要太過悲觀。

針對232條款調查結果將公布，孫鋼銀坦言，對台灣的影響恐怕會很大，畢竟半導體是台灣主要的高單價產業，但還是要再觀察日本和韓國的狀況，特別是韓國，如果韓國沒有因為232條款被課稅，台灣卻有，影響就會非常嚴重。

談到下半年海空運狀況，孫鋼銀表示，其實現在很難評估，因為美國關稅政策反覆，不過台灣產品主要偏向資通訊領域，目前市場仍看好AI產業發展，感覺下半年市場還是可以不錯。