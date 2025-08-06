受關稅、匯率雙重夾擊！美進口商砍單 彰化織襪業苦哈哈

美國公布台灣對等關稅為20%後，台灣織襪工業同業公會表示，今年上半年銷美比重為52%，台灣織襪等紡織品進口關稅加上對等關稅通常也要30%起跳，業界大廠福助針織公司董事長魏平祺說，政府不僅應致力於調降對等關稅，也應穩定匯率，否則業界遭雙面夾擊，苦不堪言。

彰化縣福助針織公司、知名華貴牌絲襪董事長魏平祺說，他們幫美國做絲襪代工，外銷美國佔總產值5、6成，雖目前台灣對等關稅比大陸低，最近已有從大陸轉單到台灣的效應，但比較嚴重的是關稅提高後，美方業界預期民眾消費將會萎縮，也開始砍單，就連去年已下的訂單都硬生生被砍三分之一。

魏平祺說，美國進口商未來一定會把提高對等關稅的成本轉嫁到美國消費者和各國進口商，台灣業界受到的衝擊不僅是對等關稅，最近的對美元匯率早已吃了一記悶虧，雖然美元兌台幣已從先前最低28元多，升到30元，但仍比去年33元低了3元，他們出口都是用美金計價收款，台幣升值，讓他們早已損失逾一成。

魏平祺說，台灣中小企業避險能力無法和大廠相比，如果政府無法穩定美元和台幣匯率，關稅提高後，美國買氣縮手，接下來可能要面對的就是倒閉潮與無薪假的困境。

台灣織襪工業同業公會秘書長程寶珠表示，依據我國海關進出口貿易統計資料顯示，今年1到6月襪子總出口金額2757.7萬美金，較去年同期約增加3.99%；數量136萬打，較去年同期增加9.65%；而第一大出口市場美國，金額也較去年同期增加7.40%，佔整個出口比重將近52%。

程寶珠說，原先美國訂的32%對等關稅因有3個月寬限期，所以業界訂單多在寬限期出貨，部份下半年要出的貨也提早到上半年出貨，因此出口到美國的金額和數量都明顯增加，但8月1日美國再公布的20%關稅，與業界期待不符，非常擔心會削弱出口競爭力。