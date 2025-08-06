菲律賓國際食品展開幕 台廠看準消費力拓商機

為期4天的2025年菲律賓國際食品展（WOFEX）今天在馬尼拉登場，台灣廠商看準菲律賓1億人口的強大消費力，前來拓展商機。

WOFEX是菲律賓規模最大的年度國際食品展，今年已進入第25屆，每年都可吸引4萬名潛在買家及訪客進場，今年的展覽日期是6日至9日，近700家來自多個國家的廠商參展。

台灣館由10個攤位組成，10多個台灣品牌參展，包括台畜、黑橋牌、老四川等知名品牌，展出產品包括豬肉乾、香腸、貢丸、珍珠奶茶、食品香料等。

佑盈食品的攤位擺放了台灣特色飲品，如冬瓜茶、黑糖香料、珍珠奶茶。公司參展人員曹如瑩告訴中央社，台灣廠商前進菲律賓有不少優勢，分別是年輕人多、消費力強，民眾口味接受度高，以及台灣品牌形象佳，這次前來希望能與菲律賓的飲料廠商或食品加工廠合作。

慶豐食品參展人員李士偉向中央社表示，這是公司第一次來菲律賓參展，主要是看中菲律賓飲食文化和台灣相近的特點，希望開發菲律賓市場。

為提高菲律賓人的接受度，現場還特別用當地的醬料搭配貢丸，吸引許多菲律賓人試吃。

從事冷凍水產品的元家企業帶來多種調味醬料，雖然在菲已有合作夥伴，但仍有拓展空間，因此報名參展，希望進一步拓展微波食品、解凍即食調理食品等市場。

遠從400多公里外的杜格加勞市（Tuguegarao）前來的菲律賓餐廳業者凱文（Kevin），來展場找尋可以加強菜色風味的產品。他說，台灣攤位的產品相當合適他的餐廳使用。

主辦單位也舉辦廚藝大賽，來自台灣的多名廚師、餐飲學校學生將於8日獻技，嘗試以台灣豬肉料理征服評審員的胃，頒獎儀式將於9日舉行。