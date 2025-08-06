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上班族買房壓力超大！年薪60萬元以下的青年購屋族 75%都拿來繳房貸

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

近年來房價明顯上漲，而薪資漲幅遠不及房價增幅速度，使購屋族群買房負擔逐年遞增。永慶房產集團統計聯徵中心2024年第2季到2025年第1季一年間，新北市40歲以下青年購屋族群的核貸數據，數據顯示年薪60萬元至120萬元的族群為新北市購屋主力，占比達44.9%，而年薪60萬元以下的購屋族，亦有29.1%的占比，惟房貸負擔占其年薪比例超過75%，該族群房貸壓力極高。

至於房貸負擔最重的為年薪不到60萬元的青年購屋族群，每年所須繳的房貸金額占其年薪比例超過74.8%，揹房貸壓力居各年薪帶之首；而年薪300萬元以上的青年購屋族群，每年房貸僅占其年薪比例不到三成，差距相當懸殊。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，若以各年薪帶的核貸情形，試算出購屋族在本息平均攤還30年，每年所須還款金額來看，年薪0-60萬元的青年族群每年須還近45萬元的房貸，負擔超過74.8%，再加上生活所需的必要開銷後，幾乎所剩無幾，可能得依靠父母資助或雙薪家庭的支撐，才能如期支付每月房貸。

值得注意的是，新北市年薪60萬元-120萬元的購屋族，其房貸負擔也不輕，每年房貸還款金額約為48.6萬元，占年薪比例介於40.5%至81.1%之間，揹房貸壓力也相當大。顯示40歲以下的青年族群想進入房市代價極高，可能也須憑藉父母親的部分資金資助或配偶共同承擔房貸，才不至於影響到原有的生活品質。

因此，陳金萍補充，想在新北市買房，對於預算有限的青年購屋族群，一定要謹慎評估自身的財務能力，以免遇到升息景氣下行或其他突發狀況時，無力繳交房貸，讓房屋只能不幸落入法拍市場。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

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