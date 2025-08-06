快訊

客人變傻子？日本仙台牛舌800日圓「竟是賣豬舌」 網曝攤商宰客暗黑手法

AI新時代／搶挖聲音金礦！語音辨識掀百億商機爭奪戰

新官上任未一周…警大校長黃明昭遭爆論文抄襲 校方回應了

HYUNDAI 於台南啟動氫能巴士試乘與產學合作

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
HYUNDAI 於台南啟動氫能巴士試乘與產學合作。圖／業者提供
HYUNDAI 於台南啟動氫能巴士試乘與產學合作。圖／業者提供

南陽實業6日在台南舉辦「HYUNDAI 氫能巴士台南試乘發表會暨動力產學啟動典禮」，正式導入 HYUNDAI ELEC CITY 氫燃料電池巴士，並結合亞太 ESG 行動聯盟、崑山科技大學、台南市政府交通局與南科管理局，啟動示範運行與產學研平台，加速建構台灣零碳公共運輸生態系。

交通部自 2024 年啟動「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，並於上月在高雄舉辦「台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇」，為多元綠能巴士路徑奠定基礎。南陽實業導入的 HYUNDAI ELEC CITY 擁有 180 kW 高效燃料電池系統、逾 550km 續航里程，補氫僅需 15 分鐘即可回到滿載狀態，兼具零碳排放、低噪音與高營運效率預計今年第四季完成認證，可完全配合各級政府與業者需求，快速投入營運，為台灣市區與公路客運提供具體脫碳方案。

活動現場包含台南各大客運業者均派高階代表與會，展示對氫能車隊導入營運的高度關注。亞太 ESG 行動聯盟理事長 戴謙 指出，聯盟的三大任務：產業推動、民生推動、國安協力，透過當天活動已展現任務執行力；台南市政府交通局局長 王銘德 強調，市府對於客運業者補助、示範路線、環境建置等不遺餘力，將共同打造低碳運輸網路；南科管理局局長 鄭秀絨 表示，南科是非常適合新技術落地示範場域，也非常歡迎上游供應鏈進駐。

當天活動在產品技術說明與試乘體驗後，全體貴賓於舞台合影，為台南邁向「氫能示範城」留下歷史性定格。

南陽實業將持續整合集團資源與 HYUNDAI 全球研發能量，攜手產官學夥伴與在地運輸業者，共同打造零碳公共運輸生態系，為台灣開啟更永續、更智慧的移動未來。

客運 生態

延伸閱讀

不只IONIQ車系大降價！Hyundai Kona Electric車價優惠15萬元完售倒數

Hyundai IONIQ電動車限時大降30萬元！8月強勢祭出純電車購車優惠

統一7-ELEVEn獅 x Hyundai再次攜手！「Hyundai開轟送萬」活動7月26日台北大巨蛋熱血開打

中興電攻氫能 開花結果

相關新聞

上班族買房壓力超大！年薪60萬元以下的青年購屋族 75%都拿來繳房貸

近年來房價明顯上漲，而薪資漲幅遠不及房價增幅速度，使購屋族群買房負擔逐年遞增。永慶房產集團統計聯徵中心2024年第2季到...

日本天馬航空首度來台！雄獅推台北—神戶包機行程

由欣聯航國際旅行社總代理的日本天馬航空（Skymark Airlines）首度來台，將營運「台北（桃園）—神戶」包機航線...

新北年輕人買房壓力大！這族群年薪75%都拿來繳房貸

薪資雖漲，但房價漲更多，年輕人買房負擔愈來愈重。永慶房產集團統計新北市年輕房貸族，數據顯示，年薪60萬元以下的購屋人，占...

安森美財報／單季營收440億元、毛利率37.6% 業績穩健

美國功率半導體大廠安森美（ON）於6日公布第2季財報，而其單季收入達到14.687億美元（約合新台幣440億元），這項財...

企業主狂掃樓！法人加碼買台北同棟商辦

近年政府「打住不打商」，因此不少私法人積極購置商廠辦產品，甚至不乏加購同棟商辦的案例，進一步擴大企業經營版圖，台灣房屋集...

風水好？這些企業今年都大手筆加碼買同棟商辦

近年政府「打住不打商」，不少企業積極購置商廠辦，台灣房屋集團觀察實價登錄資料，今年包括展碁國際、長庚醫療體系、浪凡網路科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。