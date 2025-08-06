HYUNDAI 於台南啟動氫能巴士試乘與產學合作

南陽實業6日在台南舉辦「HYUNDAI 氫能巴士台南試乘發表會暨動力產學啟動典禮」，正式導入 HYUNDAI ELEC CITY 氫燃料電池巴士，並結合亞太 ESG 行動聯盟、崑山科技大學、台南市政府交通局與南科管理局，啟動示範運行與產學研平台，加速建構台灣零碳公共運輸生態系。

交通部自 2024 年啟動「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，並於上月在高雄舉辦「台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇」，為多元綠能巴士路徑奠定基礎。南陽實業導入的 HYUNDAI ELEC CITY 擁有 180 kW 高效燃料電池系統、逾 550km 續航里程，補氫僅需 15 分鐘即可回到滿載狀態，兼具零碳排放、低噪音與高營運效率預計今年第四季完成認證，可完全配合各級政府與業者需求，快速投入營運，為台灣市區與公路客運提供具體脫碳方案。

活動現場包含台南各大客運業者均派高階代表與會，展示對氫能車隊導入營運的高度關注。亞太 ESG 行動聯盟理事長 戴謙 指出，聯盟的三大任務：產業推動、民生推動、國安協力，透過當天活動已展現任務執行力；台南市政府交通局局長 王銘德 強調，市府對於客運業者補助、示範路線、環境建置等不遺餘力，將共同打造低碳運輸網路；南科管理局局長 鄭秀絨 表示，南科是非常適合新技術落地示範場域，也非常歡迎上游供應鏈進駐。

當天活動在產品技術說明與試乘體驗後，全體貴賓於舞台合影，為台南邁向「氫能示範城」留下歷史性定格。

南陽實業將持續整合集團資源與 HYUNDAI 全球研發能量，攜手產官學夥伴與在地運輸業者，共同打造零碳公共運輸生態系，為台灣開啟更永續、更智慧的移動未來。