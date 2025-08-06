新北年輕人買房壓力大！這族群年薪75%都拿來繳房貸

薪資雖漲，但房價漲更多，年輕人買房負擔愈來愈重。永慶房產集團統計新北市年輕房貸族，數據顯示，年薪60萬元以下的購屋人，占比近三成，這些人平均房貸負擔占年薪超過75%，房貸壓力極高。

永慶房產集團根據聯徵中心資料，統計去年第2季至今年第1季，新北市40歲以下青年購屋族群的核貸數據，數據顯示年薪60萬元至120萬元的族群為新北市購屋主力，占比達45%，而年薪60萬元以下的購屋族，亦有29.1%的占比。

其中，房貸負擔最重的為年薪不到60萬元的青年購屋族群，每年所須繳的房貸金額占其年薪比例超過74.8%，揹房貸壓力居各年薪帶之首；而年薪300萬元以上的青年購屋族群，每年房貸僅占其年薪比例不到三成。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，若以各年薪帶的核貸情形，試算出購屋族在本息平均攤還30年，每年所須還款金額來看，年薪0至60萬元的青年族群每年須還近45萬元的房貸，負擔超過74.8%，再加上生活所需的必要開銷後，幾乎所剩無幾，可能得依靠父母資助或雙薪家庭的支撐，才能如期支付每月房貸。

值得注意的是，新北市年薪60萬元至120萬元的購屋族，其房貸負擔也不輕，每年房貸還款金額約為48.6萬元，占年薪比例介於40.5%至81%之間，揹房貸壓力也相當大。顯示40歲以下的青年族群想進入房市代價極高，可能須靠父母親的部分資金資助或配偶共同承擔房貸，才不會影響到生活品質。