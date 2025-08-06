寬宏財報／演唱會經濟發威！上半年 EPS 6.21元創高 第3季將步入高峰

寬宏藝術（6596）6日公告財報，第2季稅後純益9117.6萬元，年增279%，每股稅後純益2.4元，累計上半年營收8.51億元，毛利率45%，稅後純益2.36億元，年增143%，每股稅後純益6.21元，上半年不僅賺贏去年全年，更創下同期新高紀錄。

寬宏表示，第2季主要認列Trash演唱會、日本ADO演唱會、莎姆雷特舞台劇、美國高空大馬戲團、彭佳慧演唱會、悲慘世界音樂劇台北場與十餘場讚聲演唱會，由於各節目銷售良好，使第2季毛利率維持於39%，單季毛利達1.53億元，年增85%。

展望後況，寬宏表示，第3季將步入營運高峰，7月營收達收7.35億創單月歷史新高，8、9月將有江蕙15場台北小巨蛋演唱會，江蕙8月首兩場演出因身體微恙調移至同月週日時段，整體演出時程與場次不受影響。

第3季節目尚有莎拉布萊曼主演之日落大道音樂劇、郭靜Legacy演唱會、許富凱Legacy演唱會、潮台北小巨蛋演唱會3場、火焰之舞8場、WILD WILD韓國歌舞秀6場等，單季營收、獲利均有望再創新高。

第4季已開賣的節目有銷售達九成的李翊君台北小巨蛋演唱會、完售之盧廣仲TICC演唱會3場、民歌演唱會4場等，整體下半年營收、獲利有望超越上半年。

寬宏表示，台幣對美元等外幣升值對公司營運有正面影響，第2季台幣匯率走強下，約減低國外活動演出成本近千萬元，進而提升國外專案毛利率表現，公司下半年與明年度規劃引進的國外藝文活動都將受惠。