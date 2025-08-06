安森美財報／單季營收440億元、毛利率37.6% 業績穩健

美國功率半導體大廠安森美（ON）於6日公布第2季財報，而其單季收入達到14.687億美元（約合新台幣440億元），這項財務表現不僅顯示出穩定的市場需求，也反映了公司在整個行業中的強大競爭力和市場地位，也凸顯出安森美自身在市場復甦的過程中，仍能穩定繳出相比其餘競爭對手，還要更加亮麗的財務表現，也彰顯團隊長期成長的潛力。

在毛利率方面，安森美的公認會計原則（GAAP）和非GAAP毛利率均為37.6%。這一數據表明，公司在成本控制和產品組合優化方面取得了顯著成效，為未來的增長奠定了良好的基礎。此外，第2季度的GAAP營業利益率為13.2%，而非GAAP營業利益率則為17.3%，顯示出公司在營運效率上的提升及其持續改進的努力。

每股稀釋盈餘方面，安森美的GAAP每股稀釋盈餘為0.41美元，非GAAP每股稀釋盈餘為0.53美元，均符合市場預期。這些數據不僅反映了公司的盈利能力，也顯示出其在面對挑戰時的穩定性。

在現金流方面，安森美的營運活動現金流為1.843億美元，自由現金流為1.061億美元，進一步增強了公司的財務穩健性。這些現金流的表現為公司在未來的投資和擴張提供了有力支持。

安森美總裁暨執行長Hassane El-Khoury表示，我們正在進行的轉型使業務模式更加可預測，反映了我們戰略的有效性以及對長期價值創造的承諾。我們開始看到終端市場的穩定跡象，並已做好準備從市場復甦中受益。他補充道，安森美在執行短期優先事項的同時，持續對下一代技術進行投資，以鞏固公司的市場領導地位並為長期成長奠定基礎。

而這些業績顯示出安森美在面對市場挑戰時的韌性，並為未來的增長提供了堅實的基礎。隨著市場環境的改善，公司對於未來的展望充滿信心，將持續致力於技術創新和業務優化。