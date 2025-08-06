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企業主狂掃樓！法人加碼買台北同棟商辦
近年政府「打住不打商」，因此不少私法人積極購置商廠辦產品，甚至不乏加購同棟商辦的案例，進一步擴大企業經營版圖，台灣房屋集團趨勢中心根據內政部實價登錄資料，今年包括展碁國際、長庚醫療體系、浪凡網路科技、豐順營造等法人機構，皆出手加購台北「同棟不同層」商辦，顯示企業主對同棟大樓的喜愛與發展信心。
展碁國際於去年，與其子公司共同砸下約35.7億元，購置南港新商辦「利百代商業大樓」多層多戶逾五千坪辦公室，今年5月再度以1.8億元購入10樓，擴大範圍，兩年間的購入單價落在75~80.6萬元。
浪凡網路科技自2022年以6.8億元入手4戶士林「欣翰士林官邸」豪辦，單價94萬元，今年4月再砸約6.1億元、單價105萬元，購入同棟3戶其他樓層戶別；此外，豐順營造繼2023年購入「欣翰士林官邸」後，也於今年6月加碼購1戶。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，企業經營發展順利，不少企業主會認同辦公室風水氣場佳，因此拓展辦公空間，往往以同棟大樓為優先考量，另外也方便員工集中管理和業務往來互動，且同大樓加購對於行情熟悉，若為同一屋主出售，也有機會以舊行情成交。
張旭嵐分析，近年積極拓展的產業以科技業為大宗，而吸引這類企業主加購的多為屋齡新，甚至剛完工不久的商辦，由於初期待售樓層較多、屋況好、各樓層格局相似，有利於快速裝修規劃，並立即使用，因此賺了錢就會積極加購，自用置產兩相宜。
第一建經研究中心副理張菱育指出，在租金高漲與空間可控性的雙重壓力下，自購商辦已成為不少企業的長期策略，且目前仍處利率相對較高檔的狀態，不乏有能力以現金購置的法人，加碼購入同棟、同層或上下樓層的商辦，不僅有利於內部使用規劃，也能提升資產價值與未來轉售彈性。
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