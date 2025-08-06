Coupang 酷澎財報／在台市場營收創歷史新高 預期第3季年成長率會更高

美商Coupang酷澎在台灣激烈補貼爭取市占率獲得成果，Coupang酷澎剛公布第2季財報，特別聚焦台灣市場營收占比比重為歷來最高，也是第一次對外界公開當季營收的季增率及年增率。

Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫指出，第2季台灣的業務發展速度與強度，甚至超過了年初所設定的最樂觀預期。營收成長與加速主要是由回頭客帶動，來自客戶群持續且不斷增加的消費。

Coupang酷澎指出，目前在台灣商品選項大幅擴充，合作品牌數量顯著成長，為台灣顧客提供更多元且具吸引力的商品。顧客反應熱烈，帶動第2季營收快速成長。

他預期，台灣第2季的營收年成長率為三位數，預期第3季的年成長率會更高，對未來的營收展望樂觀。

Coupang酷澎指出，對台灣長期發展潛力深具信心。對於顧客消費金額的成長速度感到興奮，這也是公司在台灣增加投資的原因，這與Coupang酷澎在韓國建立產品商務業務時看到的趨勢雷同。