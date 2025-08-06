TBC公告4頻道停播 NCC：若確認違規將依法查處

台灣寬頻通訊（TBC）集團今天宣布，旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健有線電視正式停止接收Discovery（CH19）、八大第一台（CH27）、八大綜合台（CH28）、TVBS歡樂台（CH42）共4頻道訊號。NCC官員說明，由於未經主管機關許可就異動頻道，若確認違規將依法查處。

TBC說明，旗下5家系統是在2022年12月申請下架4頻道，並以Love Nature、Rock Entertainment、RockExtreme及靖天綜合台替代，送件迄今已超過2年半。由於7月收到中嘉來函表示TBC沒有取得合法頻道授權，為避免在主管機關審議期間被迫播送的事實，成為代理商索取高額授權費的理由，也為了避免侵權疑慮，先行停播4個頻道並同步改播，保障消費者收視足額基本頻道的權益。

NCC官員說明，依有線廣播電視法規定，頻道異動必須經主管機關許可，而TBC在2年多前曾申請營運計劃變更，包括Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等4頻道，中間其實有經過調處程序，後因NCC委員人數不足導致無法召開委員會，尚未完成審議。

NCC官員表示，由於此次沒有經過許可就異動，NCC今天已發送到會陳述書，請業者派代表說明目前狀況，之後確認有無違規情形後，會依法進行查處；另對業者昨晚以插播式字幕通知頻道異動資訊，將請地方政府處理。

TBC總經理潘煦邦表示，這次頻道上下架是單純的商業糾紛，TBC和中嘉在頻道授權條件上長久無共識，中嘉主張的戶數標準高於其他頻道代理商的要求，TBC無法負擔，也不能對其他代理商不公，因此早就申請下架，但中嘉又逐年以訴訟要求高額頻道授權費，最近更來函警告表示TBC沒有得到合法授權，迫於自救自保，也為了避免著作權爭議，先行停播因應。

TBC呼籲，頻道表規劃和授權費的計算標準本該與時俱進，TBC一直希望產業能共好，有所變革，並不是針對頻道商，而是頻道代理商仗著背後百萬用戶的MSO（多系統營運商）身分濫用上下游壟斷勢力，持續索取不合理的高價頻道授權費，又以著作權為由要脅。

對此，中嘉集團回應，TBC自2022年起至今積欠中嘉集團新台幣3.45億授權費，經中嘉集團就2022年至2023年積欠授權費共計約1.2億提起訴訟，於今年7月獲法院判決中嘉集團一審勝訴，然TBC至今未清償欠款，亦未協商還款計畫。

中嘉集團強調，中嘉集團是商業事件下的受害者，始終把收視戶權益放在第一優先考量，多年來仍持續提供訊號，從未斷訊，今日突襲式斷訊事件是TBC單方面所為，未經任何商業協商。此舉已嚴重違反法規程序且罔顧廣大收視戶權益，中嘉集團對此違法行為深表遺憾，將呈報主管機關。

中嘉集團重申，此次斷訊事件絕非如TBC所言的單純授權費爭議，而是一個違法行為，以犧牲收視戶權益作為商業談判籌碼，無視主管機關法規規範，嚴重破壞產業秩序，呼籲TBC勿以一己私利犧牲觀眾權益，盡速恢復4頻道訊號。