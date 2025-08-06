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資產管理中心拚高雄起飛 安永提「三箭策略」助攻家族傳承

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永提出，適合臺灣家族企業的家族辦公室架構圖。業者提供
安永提出，適合臺灣家族企業的家族辦公室架構圖。業者提供

台灣積極打造亞洲資產管理中心，近來已有多家金融業者在高雄資產管理專區開業，其中「家族辦公室」成為政策發展主軸之一。安永聯合會計師事務所指出，針對台灣家族企業特性，若能善用傳承、價值、成本「三箭」策略，將有助穩健建立家族治理體系，也為資產管理中心增添動力。

安永稅務服務部營運長林志翔說明，相較歐美超高資產家族多採高成本獨立辦公室模式，台灣多數家族企業資產規模較小，不見得適合照搬這套作法，若能以「閉鎖性控股公司」作為核心，採「混合型家族辦公室」架構，內建治理機制、外部委託專業服務，不僅更符成本效益，也能兼顧家族傳承、資產保護與穩定經營。

林志翔進一步說明，「三箭」策略有助企業跨世代傳承並強化抗風險能力，第一箭是傳承之箭，閉鎖性公司具股權集中與彈性章程等優勢，適合用來控股與整合集團資產，有助家族避免股權分散或外部入主的風險。透過章程預先約定家族決策流程及成員角色，不但可強化共識、減少紛爭，也能建立穩健治理架構，確保企業延續與世代傳承。

第二箭則是價值之箭，家族控股公司與實質營運公司間，採所有權與經營權分離的雙軌架構，家族負責核心決策，日常營運則交由董事會與專業經理人，形成監督與合作關係。這樣的制度設計，有助減少內耗、提升營運效率，進而鞏固外部投資人與員工信任，提升整體價值。

第三箭為成本之箭，全自建家族辦公室需投入高額維運費用與專業人力，對多數企業而言負擔不小，改以混合模式運作，核心決策由控股公司主導，專業領域如稅務、投資、信託、法務則交由外部團隊處理，高敏感業務則由家族成員掌握，不僅靈活又能控管成本與風險。

林志翔指出，台灣家族企業多低調穩健、重視隱私，混合型家族辦公室正好能在兼顧主導權與保密性的同時，靈活運用外部資源因應快速變化的環境與法規，這樣的模式是台灣家族企業邁向現代治理與國際接軌的實用解方，有助穩固亞洲資產管理中心的基礎。

安永 經營權

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