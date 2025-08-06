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台塑由盈轉虧仍逆勢強彈！集團「這步布局」穩信心

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台塑（1301）2025年第2季每股虧損1.04元，使得上半年轉為每股虧損1.03元，較去年同期由盈轉虧，但積極投入半導體先進製程，且靈活調度集團內部資源調整體質，加上近日股價已連續回調約1成，6日多頭奮起，逆漲逾3%收復月線，引領台化（1326）、南亞（1303）、台塑化（6505）同步走強，並激勵台苯（1310）強彈逾6%、直接重返10日線上，推升塑膠類指盤中大漲近2.5%，成為今日抗空主力。

台塑5日公告2025年第2季每股虧損1.04元；上半年營收925.89億元，營業虧損24.5億元，歸屬母公司淨損65.75億元，每股虧損1.03元，較去年同期的每股盈餘0.25元，由盈轉虧，反映全球需求疲弱與成本壓力衝擊。

惟台塑宣布，將對持股五成的台塑大金精密化學公司增資4.48億元，以跟進「台塑大金」總額8.96億元的增資計畫，增資後累計投資總額為5.48億元。

台塑儘管本業營運受全球需求疲弱影響，但正積極轉型，透過對旗下「台塑大金精密化學」增資，投入高純度電子級氫氟酸的擴產計畫。此舉是為了因應半導體先進製程的強勁需求，由於台塑大金在國內市占率已超過55%，此舉被視為集團卡位高階材料市場的關鍵布局，為長期營運注入新成長動能。

此外，董事會通過，以自有資金對五家關係企業新增貸與資金案，總額為19.35億元，貸與對象包括南亞、台化、台塑化、台朔重工、台塑建設等核心子公司，以支應其營運周轉需求，並未提供擔保品。

雖然貸與金額尚未實際撥出，台塑強調符合內部風控與貸與管理辦法規範，實際撥款將視需求而定，展現集團靈活調度內部資源，面對全球經濟逆風持續推動產能與成本優化，穩健因應市場挑戰。投資人可關注後續營運回溫情況及集團體質調整成效。

增資 台塑化

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