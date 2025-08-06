預售難賣營收掉2成 代銷龍頭：這區唯一逆勢成長

代銷龍頭海悅（2348）表示，央行持續執行房市信用管制措施，使不動產交易趨於冷靜，不過，苗栗受惠多項題材，逆勢成為上半年全台唯一交易正成長區域。

海悅昨公布2025年7月合併營收1.92億元、較去年同期減少，累計1-7月合併營收34.42億元，年減24.4％。

海悅分析，7月因台灣預售市場新建案開案數量明顯低於往年，加上銷售中建案的價格調整不易，且央行仍嚴謹執行房市信用管制措施，使不動產交易趨於冷靜。

觀察今年上半年全台新建案銷售狀況，苗栗逆勢成長，主要原因是，國發會推動「桃竹苗大矽谷方案」，讓苗栗後龍科學產業園區得以銜接竹科、中科成為西部科技走廊一環。

而位於後龍產業園區周邊的苗栗高鐵特區，各界看好軌道經濟，可望帶來新的移居人口，多家大型建設公司皆提前布局苗栗高鐵特區的土地開發，

其中，區內首發千坪大基地建案「弘峻綻高鐵」，近日公開銷售，是目前苗栗高鐵特區中，距離後龍科學產業園區相對近的新建案，加上實惠開案價，為該建案開出有感的銷售紅盤，成為區域房市的指標建案。

海悅表示，儘管全台各區域房市不動產交易趨緩，仍有個案銷售不俗，由鉅建設在台中市太平區7月公開銷售的「由鉅敘真」建案，憑藉品牌優勢，基地條件，加上25~39坪格局，總戶數313戶，銷售一個月就去化近兩成戶別。。

海悅表示，展望下半年，只要符合消費者預期（買得起）的房價之個案，仍有機會帶動建案成交量表現，海悅多角化營運，下半年營收來源無虞。