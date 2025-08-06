TBC 換播四頻道 中嘉指為「突襲式斷訊」呼籲恢復播出
台灣第三大有線電視系統業者台灣寬頻通訊（TBC）6日更換Discovery、八大第一台、八大綜合台及TVBS歡樂台四個頻道內容，中嘉集團聲明表示TBC「突襲式斷訊」，對此表示遺憾。據了解，國家通訊傳播委員會（NCC）已要求TBC集團五個系統台到會說明。
中嘉集團旗下全球數位媒體公司Discovery、八大第一台、八大綜合台與TVBS歡樂台四頻道。中嘉集團聲明指出，TBC自2022年起至今積欠中嘉集團3.45億元授權費，中嘉集團就TBC 2022-2023年積欠授權費共計約1.2億元提起訴訟，今年7月法院判決中嘉集團一審勝訴。
中嘉集團聲明表示是商業事件下的受害者，始終把收視戶權益放在第一優先考量，多年來仍持續提供訊號，從未斷訊。今日的突襲式斷訊事件是TBC單方面所為，未經任何商業協商。
中嘉也表示，這次斷訊事件絕非單純授權費爭議，而是違法行為，以犧牲收視戶權益作為商業談判籌碼，無視主管機關法規規範，呼籲TBC盡速恢復原先四個頻道的訊號。
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