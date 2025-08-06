旅天下獨包神戶航線首發+半年報亮眼 盤中股價漲逾10%

看準國人對日本關西深度旅遊的高度興趣，旅天下（6961）6日宣布包機日本天馬航空（Skymark Airlines）首航國際航線桃園 – 神戶，推出10月4日至6日出發行程。此次亦為旅天下首度包下神戶航點，展現拓展航線的行動力，也為旅客開啟直飛神戶的便捷新選擇，搶攻秋季關西旅遊商機。

旅天下公告半年報表現亦十分亮眼，合併營收21.97億元，年增0.32%，稅後純益0.79億元，年增4.06%，EPS達 3.35元，營收、獲利均寫下同期新高紀錄，反映出境旅遊需求仍持續增溫。反映半年報犀利，公司今日盤中股價大漲來到78.3元，漲幅超過10%。

日本第三大航空公司「天馬航空」，將於10月4日至10日開通桃園 – 神戶航線，為自1998年成立以來首度開航國際線，並以台灣作為首站，足見其對台灣市場的重視與信心，也突顯台灣在亞洲觀光版圖中的送客實力。

旅天下瞄準其里程碑意義，搶先包下首三日航班，共222席，搭上中秋連假與雙十連休的黃金出國檔期。同時看好神戶機場鄰近大阪、京都、奈良，交通便利又可避開關西機場壅塞，規劃三大行程主打關西四都「愜意療癒身心靈」、「親子樂園海洋世界」、「半自助旅遊」，一次滿足文化、溫泉與美食三重享受。

旅天下推出「京阪神奈.水鄉近江八幡5日」，主打療癒系路線，走訪山間能量聖地勝尾寺、上千尊達摩不倒翁的超人氣拍照點，並漫步京都嵐山渡月橋、欣賞神戶港灣美景，行程全程無自理餐，安排螃蟹吃到飽及保證入住溫泉飯店一泊，每人29,900元起，適合想慢遊放鬆的旅客。

親子族群則可選擇「關西四都.大阪環球影城5日」，一連涵蓋大阪環球影城、全新開幕的神戶須磨海洋世界、奈良餵鹿、和服體驗與道頓堀購物等精華行程，兼顧大人放風與小孩放電，每人三萬元有找。如偏好彈性與自由，推薦「京阪神．有馬溫泉街散策5日」，特別規劃一日自由行，適合喜愛自助探索的年輕族群，每人23,900元起。

旅天下發言人許哲郎表示，此次攜手天馬航空首航神戶，不僅展現雙方攜手拓展國際市場的合作契機，亦讓公司關西產品版圖更加完整。未來旅天下將持續深耕日本市場，積極布局包機航班，提供更多元、便捷且具話題性的旅遊選擇。