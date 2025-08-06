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中菲行營收／7月23.73億元 受匯率波動影響年減7.5%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中菲行國際物流（5609）7月自結集團營收23.73億元，較去年同期減少7.5%，受到匯率波動影響營收才出現年減；累計前七個月集團營業額為167.83億元，較去年同期成長15.3%。

中菲行表示，由於台幣兌換美金大幅升值，平均匯率由去年同期的32.65元升值到今年7月的29.27元，大幅增加10.3%，因此雖然7月份空運貨運量較去年同期成長二成，海運貨運量增加一成，但是受到匯率換算影響，營業額的成長因而受到影響。

7月空運市場，隨著美國新一輪關稅即將於8月1日生效，人工智慧和高科技產品的出口需求持續，亞洲地區市場繁忙，運價得以維持。7月海運市場，繼5月與6月的出貨旺季之後，整體海運市場放緩，運力過剩與美國高庫存水準對運價造成下行壓力，亞洲地區的運費基本上則保持穩定。

匯率 美國 中菲行

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