中嘉函告警告 TBC 未取得頻道播送權 TBC 旗下五系統台替換四個頻道

台灣第三大有線電視多系統營運商（MSO）TBC台灣寬頻6日一早官網公告，停播Discovery（CH19）、八大第一台（CH27）、八大綜合台（CH28）、TVBS歡樂（CH27）），也替補四個頻道，影響範圍為TBC台灣寬頻旗下五個系統台（南桃園、北視、信和、吉元及群健有線電視），影響範圍約全台62萬家戶。

據了解，此案是TBC與頻道代理商中嘉多年來的授權費爭議，早在2022年底TBC提出更換頻道，並且送國家通訊傳播委員會（NCC）審查，但即使調處也無法達成共識，雙方一直進行訴訟，時間長達兩年半。日前中嘉正式發函告知TBC未取得頻道合法播送權利，TBC也宣布五系統今天起暫停播出Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台，改播Love Nature、Rock Entertainment、Rock Extreme及靖天綜合台因應。

TBC總經理潘煦邦表示，這次的頻道上下架是單純的商業糾紛，和中嘉在頻道授權條件上長久無共識，中嘉主張計算授權費的戶數標準高於其他頻道代理商的要求，TBC無法負擔，也不能對其他代理商不公，早就申請下架Discovery(CH19)、八大第一台(CH27)、八大綜合台(CH28)、TVBS歡樂台(CH42)共四頻道，但中嘉又逐年以訴訟要求高額頻道授權費，最近更來函警告表示TBC沒有得到合法授權，迫於自救自保，也為了避免著作權爭議，TBC先行停播因應。

有線電視長久以來因為頻道代理商綑綁搭售頻道的歷史背景，造就萬年頻道表的問題，TBC對此表示，頻道表的規劃和授權費的計算標準應與時俱進，此舉不是針對頻道商，而是頻道代理商以百萬用戶的MSO身分濫用上下游壟斷勢力，持續索取不合理的高價頻道授權費，又以著作權為由要脅，TBC因此先行停播因應。