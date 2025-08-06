中嘉函告 TBC 未取得頻道合法播送權利 TBC：五系統緊急置換頻道因應

頻道授權費大戰再起！台灣第三大有線電視多系統營運商（MSO）TBC台灣寬頻宣布，旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健正式停止接收Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台共四頻道訊號，並同步以Love Nature、Rock Entertainment、Rock Extreme及靖天綜合台於原頻位替補播出。

TBC 6日一早發出聲明表示，中嘉函告TBC未取得頻道合法播送權利，TBC五系統緊急置換頻道因應。

TBC總經理潘煦邦說明，此次頻道上下架是單純的商業糾紛，我們和中嘉在頻道授權條件上長久無共識，中嘉主張的戶數標準高於其他頻道代理商的要求，TBC無法負擔，也不能對其他代理商不公，因此早就申請下架Discovery（CH19）、 八大第一台（CH27）、八大綜合台（CH28）、TVBS歡樂台（CH42）共四頻道，但中嘉又逐年以訴訟要求高額頻道授權費，最近更來函警告表示我方沒有得到合法授權，迫於自救自保，也為了避免著作權爭議，我們先行停播因應。

有線電視長久以來因為頻道代理商綑綁搭售頻道的歷史背景，造就萬年頻道表的問題，TBC表示，頻道表的規劃和授權費的計算標準本該與時俱進，我們一直希望產業能共好，有所變革，並不是針對頻道商，而是頻道代理商仗著背後百萬用戶的MSO身分濫用上下游壟斷勢力，持續索取不合理的高價頻道授權費，又以著作權為由要脅，身為系統業者為了避免著作權爭議，我們先行停播因應。」

TBC指出，旗下五家系統在2022年12月申請下架Discovery（CH19）、 八大第一台（CH27）、八大綜合台（CH28）、TVBS歡樂台（CH42）共四頻道，並以Love Nature、Rock Entertainment、Rock Extreme及靖天綜合台替代，送件迄今已超過兩年半。

TBC於今年7月接收到中嘉來函表示TBC沒有取得合法的頻道授權，為了避免在主管機關審議期間被迫播送的事實成為代理商索取高額授權費的理由，也為了避免侵權疑慮，先行停播四個頻道並同步改播Love Nature、Rock Entertainment、Rock Extreme及靖天綜合台作為自保的措施，同時也保障消費者收視足額基本頻道的權益。