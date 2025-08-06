大陸傳鋼廠減產 有利評價低的中鋼

市場傳出中國大陸鋼廠被要求減產15%~20%，並查緝買單出口。群益投顧表示，大陸鋼廠減產及市場對基建的期待下，帶動上游原料價格反彈，有利鋼廠報價。此外，雅魯藏布江大壩工程加上即將進入金九銀十旺季，讓市場短期對鋼鐵股信心提升，認為中鋼（2002）今年獲利將略高於損平水準，目前評價在相對低檔水準，對中鋼投資建議為Trading Buy，並維持大成鋼（2027）、大國鋼（8415）的投資建議為Buy。

這次消息傳出因大陸因應9月閱兵典禮，要求北京、天津、河北及周邊六省污染物要大量減排，包括鋼廠減產。

群益投顧表示，越南鋼廠已宣布9~10月的熱軋鋼捲每噸上漲約15美元，預期中鋼9月盤價調漲可能性高。從產業來看，7月因大陸開啟雅魯藏布江大壩工程，帶動大陸的基建產業類股股價反彈，也讓市場對大陸重啟基建帶動原料需求成長燃起信心，推升原 料價格出現落底反彈。但需留意，大陸及國際鐵礦砂價格近日已開始回吐之前漲幅。

群益投顧指出，從需求來看，雅魯藏布江大壩工程耗時估計在15~20年左右，大陸每一年在房地產開發投資金額，就約當於雅魯藏布江大壩工程投資總額的十倍。若考慮到大壩工程將花費十多年時間，稀釋後每一年的基建工程投入僅占大陸房地產開發額0.5~1%，對鋼鐵市場直接貢獻效果有限。