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獨／看不到Discovery、TVBS歡樂台！有線電視頻道授權費大戰再起 62萬用戶受影響

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獨家／看不到 Discovery、TVBS 歡樂台！ TBC 62萬用戶受影響

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
TBC台灣寬頻5日晚間在官網上公告「頻道異動通知」。TBC官網截圖
TBC台灣寬頻5日晚間在官網上公告「頻道異動通知」。TBC官網截圖

有線電視頻道授權費大戰再起，台灣第三大有線電視多系統營運商（MSO）TBC台灣寬頻5日晚間緊急在官網及相關頻道跑馬燈上宣布，8月6日6點起，先行停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台，並補上其他四個頻道。頻道異動則影響TBC台灣寬頻全台62萬家戶。

有線電視系統及頻道、頻道代理商每年洽談頻道授權費，一旦授權費談不攏，雙方決定「硬碰硬」，就會衍生「斷訊危機」，過往被視為是互相「嗆聲」，主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）也會介入調處，化解危機，但這次顯然NCC還沒來得及應變，雙方就「斷真的！」

6日一早打開電視，TBC台灣寬頻全台62萬家戶已經看不到上述頻道Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道。

TBC台灣寬頻5日晚間在官網上公告「頻道異動通知」指出，「經頻道代理商通知本公司未獲右列四個頻道授權（CH19的Discovery、CH27的八大第一台、CH28的八大綜合台，CH42的TVBS歡樂台），並以新頻道於原頻位替代播出（CH19以LOVE NATURE替代、CH27由Rock Entertainment替代，CH28由Rock Extreme替代，CH42由靖天綜合台替代），以確保消費者收視權益。」

業界人士分析，Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等頻道由台灣最大有線電視多系統營運商（MSO）中嘉集團代理，多年來在頻道授權費常無共識，且曾在2022年一度爆發「斷訊危機」，最終由NCC介入調處。

此次，業界人士表示，此次雙方再度談不攏，但令人訝異的是雙方決定「硬碰硬」，頻道代理商（中嘉）通知未獲頻道授權（意指繼續播出為違法播出行為），TBC則以頻道異動（置換未獲頻道授權的頻道）回應，殺主管機關NCC一個措手不及。

根據NCC統計，截至今年第1季底，台灣寬頻（TBC）旗下共有5家獨立系統業者，包含桃園市南區的南桃園、新竹縣的北視、苗栗縣北區的信和、苗栗縣南區的吉元以及台中市的群健，總用戶數62.27萬戶，市占率約14.36%。

NCC 有線電視

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