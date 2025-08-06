科技論壇27日登場 中華電信董座簡志誠：掌握 AI 世代新機會

中華電信（2412）董事長簡志誠表示，AI發展快速，應用日益多元，電信業是AI應用關鍵載體，更是AI算力運營商，中華電信有先天優勢，將結合光速加密安全網路，提供GPUaaS（GPU即服務），實現百工百業垂直領域運用，掌握更多AI世代新機會。

經濟日報將於8月27日在台北國際會議中心（TICC）舉辦2025科技論壇「開啟AI新紀元」。本論壇由經濟日報主辦、協辦單位為中華電信，工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。

AI驅動政府、企業及消費者等市場需求快速發展，簡志誠認為，政府「AI島」需求明確，千億基金推動AI新十大建設，進入政策深化期；企業從「流程優化」到「價值重構」，由「效率驅動」轉向「策略整合」的起飛期；消費者市場由「殺手級應用」引爆，從被動體驗走向主動創造的全面普及。

中華電信AI策略從「產業AI化」邁向「AI產業化」。簡志誠表示，透過人工智慧工廠（AI Factory）加速AI技術落地應用，涵蓋AIDC算力雲、各式模型的開發平台、集團內聚焦不同行業AI應用解方，賦能產業、推動轉型升級。

中華電信並掌握「海地星空」網路韌性，透過「AI ×ICT」進一步驅動產業升級與成功解決方案輸出海外。

簡志誠強調，將緊握AI帶來的成長契機，發揮「賦能者」與「協創者」的角色，不僅在中華電信內部深化AI應用，更要將AI技術擴展至各行各業，協助企業客戶共同邁向數位轉型。

在AI浪潮下，簡志誠表示，未來將與國際大廠建立深度合作關係，引進國際AI技術並轉換為符合在地企業解決方案，透過廣結盟深化各產業獨特「領域知識（Domain Know-how）」，持續以「研」為核心，深化技術能量 以「產」為目標，打造解決方案 以「官」為橋梁，驅動國家發展 以「學」為根基，培育AI人才。

談到AI落地應用，簡志誠表示，中華電信內部應用包含5G基地台精準布署及節電、網路維運創新、文件／程式碼生成等、客服系統，並針對13職能體系進行34項AI應用OKR，從人資、IT到行政流程，全域推動AI內化與智能助理。

中華電信打造AI解決方案，搶進智慧交通、智慧政府、智慧客服、AI打詐、智慧港務、橋梁及智慧城市，成效斐然。簡志誠指出，透過AI分析即時交通資訊，回饋交控中心動態調整號誌，整體行車時間減少5%至8%。

2025科技論壇即日起受理報名，報名網址：https://money.udn.com/ACT/2025/tech/index.html。