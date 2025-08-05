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單身經濟商機！禾林食室所進駐中國醫商圈 專賣個人雞湯

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
搶攻單身經濟商機！禾林食室所進駐中國醫商圈專賣個人雞湯。記者宋健生/攝影
搶攻單身經濟商機！禾林食室所進駐中國醫商圈專賣個人雞湯。記者宋健生/攝影

看好「一人食」的商機升溫，專賣個人雞湯的「禾林食室所」進駐中國醫商圈，憑藉媽媽味道的濃郁雞湯及創意配菜，迅速征服醫護、學生與上班族的味蕾，也成功在台中獨食市場打響名號。

禾林食室所主理人林靜雯表示，品牌創立的初衷，是為了讓辛苦的住院者與陪病家屬，在疲憊時喝上一碗熱騰騰的雞湯，營養也暖胃、暖心。後來，生意做起來，不僅照顧到醫院的醫護人員，附近的學生、上班族也都聞香上門，尤其回頭客特別多，顯然口味獲得大家青睞。

禾林是道地台灣人的雞湯店，傳承來自媽媽的滋味，以低油、低鹽健康為出發點，並融合節令：「夏養胃、冬進補」概念，嚴選仿土雞腿為基底，熬製6小時，萃取食材精華湯頭。

目前，店內共有鮮干貝雞湯、麻油雞湯、藥膳雞湯、人蔘雞湯、剝皮辣椒雞湯、香菇瓜子雞湯，以及溫潤彈牙的麻油松阪豬，和清爽的薑絲鱸魚湯等總共八款湯品，搭配滿滿新鮮高麗菜，打造兼具美味與飽足的個人餐。

炎炎夏日對抗暑氣，禾林推出五款涼拌新菜，有古早味的蕃茄梅仔、解熱的桂蜜粉粿、椒麻粉粿，和多汁的拍拍小黃瓜及輕拌雲耳，即日起至8月31日推出「指定雞湯三重送」活動，每週推出一款指定雞湯，點購就送限定古早味銀耳露，留下真實評論再加碼贈輕拌雲耳及飲品，從開胃到解暑一次滿足，喝湯同時也能補充滿滿的元氣。

林靜雯表示，現代人生活忙碌，為避免疏忽身體的補充需求，禾林食室所嚴選麻油雞湯、香菇瓜子雞湯、剝皮辣椒雞湯、人蔘雞湯四款，推出冷凍料理湯包，即刻加熱就能輕鬆品嚐香醇濃郁湯品，優惠價219元(原價250元)，購買滿六包，加贈品牌保冰提袋，以及蒜蔥醬乙罐。

因應越來越多創業者關注健康飲食品牌，禾林食室所近期也規劃推動加盟與標準化流程，讓流程簡單清楚，方便小團隊或年輕創業者能快速上手。林靜雯說，禾林甚至計畫展開前期作業，如製湯集中的中央廚房，讓加盟店可以更專注於前台營運。

禾林食室所主理人林靜雯展示冷凍料理湯包，即刻加熱就能品嚐香醇濃郁湯品。記者宋健生/攝影
禾林食室所主理人林靜雯展示冷凍料理湯包，即刻加熱就能品嚐香醇濃郁湯品。記者宋健生/攝影
禾林是道地台灣人的雞湯店，傳承來自媽媽的滋味，以低油、低鹽健康為出發點。記者宋健生/攝影
禾林是道地台灣人的雞湯店，傳承來自媽媽的滋味，以低油、低鹽健康為出發點。記者宋健生/攝影

香菇 醫護人員

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