長榮航開闢釜山新航線

搶攻韓國醫美及韓流追星商機，華航、長榮航（2618）及台灣虎航重兵集結韓國市場。長榮航睽違13年再闢韓國新航點，昨（5）日宣布10月21日起開航桃園-釜山航線，即日起正式開賣，提供每日一班的飛航服務。星宇航空目前重心擺在東南亞轉機北美市場，新機加入後再評估開闢韓國新航點。

華航總經理陳漢銘接任五個多月來，昨日首次發給員工一封信，擘畫華航未來擴大布局、搶攻市占，朝著成為國籍航空最佳指標目標挺進，也因應全球旅客對於高艙等的需求，將重新定義華航專屬特色的豪經艙。

韓國航線從過去的小眾市場，搖身變為熱門航線。

華航目前在韓國營運三個航點，分別為首爾的仁川及金浦兩個機場、另外，也飛釜山，每周往返共計約42班次。

台灣虎航在韓國共四個航點，包括首爾金浦、首爾仁川、釜山、濟洲島。台灣虎航北、中、南往返台韓共計六條航線，每周31班。

長榮航釜山航線開賣後，搭配松山-首爾金浦以及桃園、高雄飛往首爾仁川航班，每周飛往韓國將達32班。