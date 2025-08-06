便宜大陸車進口 業界籲法規補破網

針對中國大陸電動車品牌比亞迪傳出叩關台灣，經濟部昨（5）日展現強硬態度，令國產車鬆口氣。不過國內業者擔憂，陸廠仍可能伺機而動，政府應從法規面補破網，防患於未然。

經濟部昨日針對比亞迪案件，表示已停止審驗，並將全面防堵，台灣車市業界普遍鬆了一口氣，均表示感謝政府大力關注國安問題。

近期盛傳，有疑似比亞迪車款「經泰國繞道來台」送審、進入測試階段，「只差核發取得車型合格證明書就能進口台灣銷售」。據傳，比亞迪此次企圖掛著「騰勢」品牌，設定以在泰國生產方式繞道打入台灣車市，代理商是太古標達，代理自泰國進口的比亞迪汽車來台銷售，傳已有兩款油電車「海獅」送審，經濟部昨日表態，將嚴堵陸車繞道銷台。

業界指出，這項傳言已維持一段時間，台灣各大車廠都擔心大陸車廠挾著政府補貼、規模經濟等優勢，再加上大陸車廠內捲嚴重，降價、虧錢搶市的經營策略一旦進入台灣車市，勢必造成嚴重衝擊，恐怕國產車、進口車品牌全都受害。

尤其今年車市在調降關稅議題下，市場需求薄弱，如果還有便宜大陸車進口的可能性，許多消費者可能再等待更便宜的大陸車，台灣車廠還要面對二度傷害，業者呼籲政府應提前防範。