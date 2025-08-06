快訊

太平洋高壓來了！全台晴熱午後雷雨 明起酷暑飆38度以上高溫

便宜大陸車進口 業界籲法規補破網

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

針對中國大陸電動車品牌比亞迪傳出叩關台灣，經濟部昨（5）日展現強硬態度，令國產車鬆口氣。不過國內業者擔憂，陸廠仍可能伺機而動，政府應從法規面補破網，防患於未然。

經濟部昨日針對比亞迪案件，表示已停止審驗，並將全面防堵，台灣車市業界普遍鬆了一口氣，均表示感謝政府大力關注國安問題。

近期盛傳，有疑似比亞迪車款「經泰國繞道來台」送審、進入測試階段，「只差核發取得車型合格證明書就能進口台灣銷售」。據傳，比亞迪此次企圖掛著「騰勢」品牌，設定以在泰國生產方式繞道打入台灣車市，代理商是太古標達，代理自泰國進口的比亞迪汽車來台銷售，傳已有兩款油電車「海獅」送審，經濟部昨日表態，將嚴堵陸車繞道銷台。

業界指出，這項傳言已維持一段時間，台灣各大車廠都擔心大陸車廠挾著政府補貼、規模經濟等優勢，再加上大陸車廠內捲嚴重，降價、虧錢搶市的經營策略一旦進入台灣車市，勢必造成嚴重衝擊，恐怕國產車、進口車品牌全都受害。

尤其今年車市在調降關稅議題下，市場需求薄弱，如果還有便宜大陸車進口的可能性，許多消費者可能再等待更便宜的大陸車，台灣車廠還要面對二度傷害，業者呼籲政府應提前防範。

車市 比亞迪 國產車

延伸閱讀

找到突破口？比亞迪傳繞道入台2款車已送檢測 業界：恐摧毀本土生態系

大九學堂訪比亞迪及天津大學 體驗地震模擬設施

洗產地關稅公定價40% 學者憂兩岸經貿成關稅談判癥結

比亞迪夜宴幕僚 綠籲韓國瑜 、江啟臣說明

相關新聞

便宜大陸車進口 業界籲法規補破網

針對中國大陸電動車品牌比亞迪傳出叩關台灣，經濟部昨（5）日展現強硬態度，令國產車鬆口氣。不過國內業者擔憂，陸廠仍可能伺機...

新藥族群授權 第4季開花結果 圓祥、合一、泰合等產品受國際青睞

台灣新藥族群授權進度邁步，下季開花結果。生醫新藥族群近期受到資金追捧，包括浩鼎旗下圓祥、中天集團的合一，還有泰合生技等，...

生技投資論壇 熱度引爆

鑽石生技投資公司為國內生技資本市場添柴火，將在下周一（11日）與證交所與櫃買中心攜手主辦「2025亞太生技投資論壇」，據...

長榮航開闢釜山新航線

搶攻韓國醫美及韓流追星商機，華航、長榮航及台灣虎航重兵集結韓國市場。長榮航睽違13年再闢韓國新航點，昨（5）日宣布10月...

科技論壇27日登場 中華電信董座簡志誠：掌握 AI 世代新機會

中華電信董事長簡志誠表示，AI發展快速，應用日益多元，電信業是AI應用關鍵載體，更是AI算力運營商，中華電信有先天優勢，...

智慧經營／保誠人壽通路長蔡淵霖 優質保險顧問 創三贏

在台灣壽險市場高度競爭、產品快速同質化的環境下，如何打造一套能被通路信任、被市場記住、被客戶接受的產品與服務體系，是每一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。