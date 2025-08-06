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生技投資論壇 熱度引爆

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

鑽石生技投資公司（6901）為國內生技資本市場添柴火，將在下周一（11日）與證交所與櫃買中心攜手主辦「2025亞太生技投資論壇」，據悉，這一輪的報名聽講人次已爆滿，顯見近期資本市場對生技產業關注程度升溫。

鑽石生技與證交所主辦的「亞太生技投資論壇」，邀請全球頂尖投資公司及生技專家來台，行政院秘書長龔明鑫也將就台灣生技產業下一步發展，提出政策方向與指引。

鑽石生技投資公司表示，這場論壇的開幕演講，將邀請當代最具影響力的基因體學與合成生物學先驅Dr. George Church教授開幕演講的「AI與合成生物學的前瞻應用」，橫跨基因定序、CRISPR基因編輯、合成生物學與再生醫學，引起國內生技界的巨大迴響。

這項在當前全球政經局勢動盪，台灣生技產業面臨內外在環境的快速變化之際，今年的投資論壇將有多家知名國際投資銀行與生技基金、創投，包括日本DCI Partners、歐洲Syncona Investment、美國JPM、Citi Bank、Jefferies、 Kendal Capital Partners等參與或專題演講。另外也安排十場潛力生技業發表最新營運進展與研發成果，向投資人呈現生技創新動能與商業潛力。

同時，台灣生技醫藥發展基金會（TBF）為表彰生技醫藥相關研究之傑出貢獻者，將於論壇頒發我國生技獎金最高之「TBF生技講座」及「吳火獅醫學獎」，以鼓勵創新及培育醫藥生技高階科學家。

鑽石生技 投資銀行 生技產業

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