新藥族群授權 第4季開花結果 圓祥、合一、泰合等產品受國際青睞

台灣新藥族群授權進度邁步，下季開花結果。生醫新藥族群近期受到資金追捧，包括浩鼎旗下圓祥（6945）、中天集團的合一，還有泰合生技等，近期都因旗下產品逐步邁入授權期，且下季都可望有好消息，而備受關注。

此外，美國關稅逐步底定，國內資本市場不確定因素大減，生醫族群成為資金避風港，上述幾家新藥公司在國際授權題材帶動下，近日成為資金追捧的熱點，其中，浩鼎旗下圓祥近日股價暴漲，最受矚目。

生醫族群昨（5）日表現強強滾，沛爾生醫-創已連漲多日，昨開盤即跳空漲停，另外，視陽、合一、中天也同步帶量快攻漲停鎖死。浩鼎、台耀、智擎、華安、順藥等個股也紛紛上揚，顯示資金追捧熱度高。

其中，興櫃生技股圓祥是浩鼎的重要轉投資公司，浩鼎持股圓祥逾27%，目前仍是第一大股東，而圓祥自7月18日以58元左右起漲，昨日漲至178元，等於兩周漲了兩倍，而母公司浩鼎也因此受到關注。

圓祥是國內最早專注發展「雙特異性抗體」新藥研發的生技業者，法人分析，雙抗藥物的授權是近年國際市場的熱門區域，圓祥技術具有國際競爭力。

圓祥目前擁有的四個臨床階段開發藥物中，針對眼睛黃斑部病變的技術IB1302，已授權給大陸藥廠江蘇信達，並由信達負責執行臨床三期，預計今年底將公布期中數據，若數據正面，即有再授權機會，圓祥也可再分潤雙位數百分比。市場指出，眼睛用藥每年市場規模驚人，尤其濕式黃斑部病變領域屬「重磅」等級，圓祥藥物若成功再授權，其「潛利」有想像空間。

另外，合一生技開發的糖尿病足潰瘍乳膏Bonvadis（ON101）已獲美國FDA核准上市，為其創新醫材全球商業化鋪路，目前公司正全力爭取國際大授權合作，將帶動美國市場業績爆發；合一開發的PD-1免疫療法藥物Keytruda併用的人體探索性臨床試驗日前也完成解盲，結果正向，公司預計今年啟動國際授權合作與市場布局，積極切入腫瘤免疫治療市場。

此外，中天生技子公司中天上海研發的糖尿病足潰瘍新藥「香雷糖足膏」，日前正式納入廣州市商業保險給付，可望加速產品在中國市場的推廣與臨床應用。

泰合生技開發的「抗血栓口溶膜新藥」TAH3311，今年已順利完成美國樞紐試驗最終報告，試驗結果成功達標，今年第3季向美國FDA申請藥證。