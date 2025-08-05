行銷策略／沉浸式體驗 實體通路吸客利器

沉浸式體驗是透過一種環境、感官刺激、互動設計等手段，讓消費者能夠身臨其境的體驗形式，其特色在於跳脫傳統旁觀者的角度，讓消費者透過五感主動參予體驗，進而增加消費與購買慾望。

最具代表性的當屬日本環球影城的「Super Nintendo World（瑪莉歐園區）」，自從園區開放後，一直維持人潮不斷的盛況，值得通路在進行實體經營時參考。

拆解其沉浸式體驗操作手法可分為三個構成要素：

一、故事情境融入場地

整個園區的設計完全圍繞在瑪莉歐系列電玩情境，將整個電玩場景完全復刻設計到整個園區，要進入園區前，需要從象徵性的綠色管道進入，出口映入眼前的是蘑菇王國，周圍圍繞著各式情景。

例如：無敵星星、食人花、桃花城堡等，讓遊客一踏入園區就進入情境，甚至陷入瘋狂。

實體通路環境可以參考類似的作法，讓顧客進入門市後，就融入情境中，例如：有些通路會有主題性情景設計就屬此例。

二、科技融入親身體驗

整個園區最特別的就是，消貴者可以購買能量手環，再下載專屬App，進行深度體驗活動，例如：可以用手敲磚塊獲得虛擬金幣和電子印章、參加撞磚打怪等小互動遊戲，並可以顯示實戰排名，增加趣味性與競賽性。

另外，還有超受歡迎的瑪莉歐賽車：庫巴的挑戰活動，遊客戴上AR眼鏡後，可以參加賽車活動，讓自身好像跑到電玩遊戲中，分不出是實體還是虛擬世界。

目前科技已經漸趨成熟，實體通路其實可以多運用科技來增加消費者感官的刺激，例如：運用AR、VR、NFC…等，都可以讓消費者深入體驗商品與賣場特色。

三、置入主題餐飲商品

沉浸式體驗最終目標，應該增加消費者的購買誘因，這點環球影城整體做得很好，而瑪莉歐園區可說是經典代表，光是餐廳就非常多元，例如：Toadstool Cafe、Kinopio's Cafe、Yoshi's Snack Island等主題餐廳，並結合話題性菜色，像是瑪莉歐漢堡、耀西義大利麵、磚塊提拉米蘇等，加上餐廳的場景設計也充滿遊戲元素，讓用餐也是一種沉浸式體驗，甚至連路邊銷售的爆米花裝的盒子都可以是無敵星星，讓遊客愛不釋手，忍不住掏錢購買。

當然，商品更是另外一個不可或缺的要素，園區內主題商店銷售各種瑪莉歐主題周邊商品，包含玩具、服裝、飾品、文具等，基本上只要逛過此園區，出來手上都有相關紀念商品。

實體通路如果想要增加銷售，主題性陳列與商品包裝絕對能加分，例如：設計成為韓式、日式、動漫等風格的餐廳，或是餐點也與主題連結，都是一種能夠勾起消費者購買慾望的作法。

沒有不景氣，只有不爭氣，如果能夠重新設計通路賣場的特色，增加多與顧客互動的情境元素，將有機會吸引更多顧客光臨與消費。